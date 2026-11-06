Xbox Nano Controller má tajnou zbraň pro cloudové hraní. Odezva je díky ní výrazně rychlejší

- Nový herní ovladač od Microsoftu má jednu skrytou funkci
- Při cloudovém hraní umí obejít spárované zařízení a komunikovat přímo s cloudem
- Podobnou technologií disponoval před lety ovladač ke zrušené herní službě Google Stadia
Microsoft minulý měsíc představil ovladač Xbox Nano Controller, který se oproti standardním ovladačům liší svými rozměry – je výrazně menší a lehčí, takže se pohodlně vejde do kapsy. Navzdory svým malým rozměrům umí tato novinka prakticky vše, co jeho větší sourozenci, navíc má speciální tlačítko, které lze naprogramovat na libovolnou funkci. To ale není jediná exkluzivita tohoto zajímavého příslušenství.
Xbox Nano Controller jako ovladač pro cloudové hraní
Xbox Nano Controller je vůbec prvním ovladačem od Microsoftu, který podporuje funkci Cloud Connect. O co se jedná? Za normálních okolností při hraní her z cloudu ovladač komunikuje se spárovaným zařízením (konzolí, počítačem, smartphonem nebo tabletem), a toto zařízení pak následně komunikuje s cloudem a posílá do něj veškeré vstupy.
Tímto dvojitým přenosem se násobí latence, tedy zpoždění mezi stiskem tlačítka (nebo pohybem kloboučku) a reakcí samotné hry na tento vstup. Xbox Nano Controller díky funkci Cloud Connect spárované zařízení obchází a komunikuje skrze Wi-Fi rovnou s cloudem – odezva her na veškeré vstupy je tak výrazně rychlejší.
Tato funkce není ve světě cloudového hraní žádnou novinkou, uměl ji například ovladač od Googlu v rámci herní služby Stadia. Ta ale měla bohužel jepičí život – Google ji v roce 2023 vypnul, a to pouhé tři roky od jejího spuštění. Microsoft se paradoxně touto funkcí při odhalení ovladače Xbox Nano Controller vůbec nechlubil, prozradil ji až měsíc po premiéře.
Funkce navíc není k dispozici všem – v tuto chvíli je podporována pouze v USA, a navíc pouze jen v rámci raného beta testu na webu nebo na podporovaných chytrých televizorech.
Telefon jako ovladač k chytré televizi
Pro chytré televizory má Microsoft ještě jednu novinku. Pokud si na nich chcete zahrát cloudovou hru a zrovna nemáte po ruce herní ovladač, můžete nově použít smartphone s Androidem nebo iOS.
Párování lze provést přímo v televizoru podporujícím cloudové hraní, a to v experimentálních funkcích – na displeji telefonu se pak objeví ovládací prvky. Cloudové hraní je k dispozici na vybraných novějších televizorech od Samsungu a LG.