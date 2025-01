Xbox na cestách? Jak Microsoft přinese konzolový zážitek do kapesních zařízení

Microsoft se rozhodl vstoupit do světa kapesních herních zařízení s ambiciózním plánem. Chce totiž spojit to nejlepší z Xboxu a Windowsu, čímž zařídí konzolový zážitek pro hráče na přenosných platformách. Reaguje tak na rostoucí popularitu Steam Decku od společnosti Valve.

Viceprezident společnosti Microsoft, Jason Ronald pro web The Verge uvedl, že cílem pro novou generaci je přenést osvědčené funkce z Xbox konzolí do ekosystému Windowsu. Nejedná se tedy pouze o prosté přenesení operačního systému Xboxu na Windows, ale o zapojení uživatelsky přívětivých herních funkcí do prostředí Windows, aby byl zážitek z hraní na kapesních zařízeních co nejpříjemnější.

Momentální hráčské rozhraní na přenosných zařízeních s operačním systémem Windows může být pro své uživatele kvůli tradičnímu desktopovému rozhraní a notifikacím trochu složité. Proto Microsoft chystá zmíněné prvky skrýt a zaměří se především na herní obsah, čímž chce vytvořit prostředí podobné konzolím. Výhodou je, že aktualizované prostředí bude optimalizované pro ovládání pomocí gamepadů a joysticků.

Jason Ronald confirms to The Verge that Microsoft plans to combine the best of Xbox & Windows THIS CALENDER YEAR for Gaming Handhelds.

"Microsoft plans to bring the Xbox experience to Windows PCs, rather than the other way around."

