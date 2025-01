X nebude jenom sociální síť. Elon Musk ji letos naučí posílat peníze

Před třemi lety koupil Elon Musk sociální síť Twitter, přejmenoval ji na X a začal ji zpočátku dosti chaoticky měnit k obrazu svému. Hlavní změnou bylo významné prosazování předplatného, bez kterého jsou schopnosti sítě značně omezené. Musk se netají tím, že chce po vzoru čínských služeb (například WeChat) udělat z X univerzální aplikaci, která v sobě bude zahrnovat různé aspekty digitálního života.

Síť X by se měla v příštích letech stát každodenní aplikaci pro všechno – kromě sdílení krátkých příspěvků by měla nabídnout digitální tržiště, službu pro zasílání peněz, nástroje pro tvorbu obsahu a práci v komunitě apod. První dílek této skládačky by měl dorazit již v letošním roce – šéfka X Linda Yaccarino včera oznámila projekt X Money.

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.

💰Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct

🪪 Connects to your debit card allowing P2P payments

🏦 Option to instantly…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) January 28, 2025