X je teď nejstahovanější aplikací App Storu. Může za to skandál amerického rappera?

Aplikace X, dříve známá jako Twitter, se prodrala na první místo v žebříčku nejstahovanějších bezplatných aplikací v obchodě s aplikacemi Applu. O tomto umístění v App Storu informoval na X sám Elon Musk, který tuto sociální síť již delší dobu vlastní. Děje se tak ovšem v době, kdy se platformou šířil další skandál s hanbatými obrázky celebrit.

Hashtagy #drakevideo nebo #drakeleaks se staly hlavně v USA okamžitě virálními, platformou se totiž šířilo video, o kterém uživatelé spekulovali, že je na něm polonahý slavný kanadský rapper Drake, jak se účastní sexuálního aktu.

Incident tak přichází necelé dva týdny poté, co se Muskova společnost snažila šíření podobného obsahu zastavit. Koncem ledna se totiž na X množily příspěvky s explicitními snímky jedné z nejslavnějších amerických zpěvaček Taylor Swift, vygenerované pomocí umělé inteligence. Tato událost dokonce vedla společnost k tomu, aby v jednu chvíli zablokovala všechna vyhledávání jména této slavné umělkyně.

𝕏 is now the #1 most downloaded app of any kind! pic.twitter.com/TeqWxcmZfs

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2024