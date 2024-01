Muskova síť X pod palbou. Zaplavily ji falešné snímky nahých celebrit

Sociální síť X vlastněná miliardářem Elonem Muskem už zase budí kontroverze. Objevují se tam obrázky zpěvačky Taylor Swift, ale i jiných celebrit, ve velmi intimních pozicích. Problém je v tom, že jde o grafiku generovanou umělou inteligencí a moderátoři s tím až na výjimky nic nedělají.

V neděli se na síti X na profilu ověřeného uživatele @Zvbear objevil AI generovaný snímek Taylor Swift na fotbalovém zápase, kterak je ve velmi explicitní intimní poloze a na zádech má nápis „f**k me“. Za 17 hodin příspěvek nasbíral více než 45 milionů zhlédnutí, 24 tisíc přesdílení a stovky tisíc lajků. Až následně byl skryt, protože zakročili moderátoři a uživateli pozastavili členství na platformě.

20m + views & 140k likes on this and people really still think if OF girls and feminism ceased to exist this over sexualised “culture” would disappear???

Delusional. pic.twitter.com/fk8p3J7BbA

— Lauren Southern (@Lauren_Southern) January 22, 2024