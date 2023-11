Otestujte se! Je to reálná fotka, nebo práce umělé inteligence?

Poznáte obličej vygenerovaný umělou inteligencí od toho skutečného?

Vědci z časopisu Psychological Science zjistili, že naše rozpoznávací schopnosti jsou nižší, než si myslíme

Umělá generativní inteligence došla do takové úrovně, že již nyní dokáže produkovat obrázky prakticky nerozeznatelné od reality. Podobně schopným nástrojem je AI i v generování lidských obličejů, které neexistují. Nová studie amerického časopisu poukazuje na fascinující zjištění: lidé mají problém rozeznat falešný obličej od toho skutečného.

Umělá inteligence nás přelstila

Časopis Psychological Science provozovaný Asociací pro psychologickou vědu (APS) provedl výzkum, jehož se účastnilo 124 dobrovolníků. Byly jim předloženy různé fotografie europoidních bílých lidí a respondenti měli jednoduše označit, který obličej patří reálnému člověku a který je vygenerován umělou inteligencí.

Výzkumníci zvolili pečlivě polovinu obličejů skutečnou a druhou přesnou polovinu falešnou. To proto, že kdyby se někdo rozhodl tipovat náhodně, pravděpodobně by se stejně trefil v polovině případů. Výsledek byl však mnohem překvapivější: ve většině případů se respondenti mýlili, často zaměňovali reálné obličeje za ty vygenerované.

„Tyto výsledky naznačují, že tváře generované umělou inteligencí vypadají reálněji než skutečné tváře; tento efekt nazýváme ‚hyperrealismem‘. Naznačují také, že lidé v průměru nejsou příliš dobří v rozpoznávání tváří generovaných umělou inteligencí,“ shrnuje Psychological Science postřehy z výzkumu.

Poznáte AI obličej?

V kompletní studii časopis ukazuje i výběr nejčastěji zaměňovaných obličejů. I vy si tak můžete vyzkoušet, zdali byste označili ten či onen obličej za pravý, anebo za uměle vygenerovaný. Neskrytě nutno uznat, že v některých případech je to skutečně složitá disciplína. Zejména kvůli tomu, jak se AI zlepšuje, a také kvůli výběru lidských obličejů, které opravdu mohou místy připomínat dřívější méně kvalitní AI pokusy o generování lidí.

Studie využívá generativní technologii StyleGAN vyvinutou společností Nvidia. Ta funguje na principu analýzy obrovského množství portrétů z internetu, jejichž kombinací mohou vznikat nové a nové obličeje, pochopitelně zcela vymyšlené, neexistující. Vývojář Phillip Wang použil tuto technologii již v roce 2019 pro svou stránku This Person Does Not Exist.