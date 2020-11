Windows v roce 2021: podpora Android aplikací, změna designu a programy v cloudu

Letošní rok nepřinesl ve světě operačního systému Windows 10 žádné převratné novinky. V Insider programu nedochází k žádným revolučním změnám, a ani velká jarní a menší podzimní aktualizace nepřinesly mnoho na první pohled viditelných novinek. To však neznamená, že inženýři Microsoftu na home office nic nedělali. Podle reportu serveru Windows Central by měl být nadcházející rok 2021 plný zajímavých změn.

Windows 10: nový vzhled

Když Apple letos odhalil systém macOS Big Sur s výrazně přepracovaným kabátkem, mnozí si posteskli, že něco takového neumí i Microsoft. Windows 10 jsou od svého uvedení na trh jakýmsi kočkopsem desktopového a tabletového systému, u kterého všechny pokusy o sjednocení designu skončily někde na půli cesty.

Microsoft Fluent Design System

Prvky tři roky starého Fluent Designu zdaleka nenacházíme na všech místech systému, a už se začíná hovořit o dalším přepracování vzhledu, kterého se údajně dočkáme na podzim příštího roku. Žádné detaily zatím nejsou známé, cílem je učinit prostředí konzistentnější a modernější.

Stejně jako v minulých letech, i příští rok chtějí redmondští vypustit dvě systémové aktualizace. Tentokráte však má být jejich význam otočen – jarní update bude svým rozsahem menší (což naznačuje i skromný přísun novinek v Insider programu), ta podzimní pak má být obrovská.

Podpora Android aplikací

Kromě inovovaného vzhledu se máme dočkat i stěžejních funkcí; podle Zacka Bowdena z Windows Central si prý Microsoft pohrává s myšlenkou dostat aplikace navržené pro Android do Microsoft Store. Tento odvážný projekt údajně nese interní kódové označení Latte a má umožnit vývojářům sbalit současné aplikace pro Android bez jakýchkoliv úprav do balíčku MSIX a zaslat je do Microsoft Store.

Aplikace pro Android patrně na Windows poběží na upraveném linuxovém subsystému (WSL), který je možné do Windows doinstalovat již několik let. WSL brzy získá podporu pro linuxové aplikace s grafickým rozhraním, stejně tak i podporu akcelerované grafiky, z čehož by mohly aplikace pro Android těžit.

Je pochopitelně vyloučené, aby Android aplikace vložené do Microsoft Store obsahovaly jakákoliv propojení se službami Google Play, všechny závislosti API na služby Google budou muset být z aplikací odstraněny nebo nahrazeny API pro Windows.

Project Latte by se měl objevit již v příštím roce, součástí Windows 10 by se mohl stát už příští podzim. Pokud se tedy plány Microsoftu nezmění.

Konečně vyjdou Windows 10X

Příští rok by se také měl začít psát veřejný příběh Windows 10X. Tento odlehčený systém byl původně koncipován jako odlehčená Windows pro počítače se dvěma displeji (nebo jedním ohebným), poté Microsoft přehodil výhybku a oznámil, že jej upraví pro chod na běžných počítačích. První z nich by měly dorazit již v první polovině příštího roku, konkurovat by měly především levným Chromebookům.

Windows 10X budou moderním systémem ořezaným o veškeré relikty minulosti, což se má pozitivně projevit na vyšší bezpečnosti, lepším výkonu a delší výdrži na baterii. Jedním z kompromisů bude zpočátku nepodpora tradičních desktopových x86 aplikací; uživatel si tak bude muset vystačit s obsahem v Microsoft Store a na webu.

V budoucnu by prý mohla být podpora desktopových aplikací přidána, ovšem prý se tak nestane dříve než v roce 2022. Zajímavý je i fakt, že Windows 10X by měly fungovat nejen na zařízeních s procesory Intel/AMD, ale i na ARMu.

Pokud se vám koncept moderního odlehčeného systému líbí a chtěli byste jej nasadit i na svůj počítač, musíme vás zklamat; Windows 10X budou napevno svázaná s hardwarem a samostatně je koupit nepůjde.

Aplikace v cloudu

Nemožnost spouštět x86 aplikace by nemusela uživatele Windows 10X příliš trápit, protože v Redmondu chystají ještě jednu novinku – cloudové aplikace. Má se jednat o zbrusu novou službu, která umožní na zařízeních s Windows streamovat aplikace z cloudu.

Aplikace nainstalované na tzv. „Cloud PC“ by měly být přítomné v nabídce Start mezi nativními aplikacemi, uživatel by při jejich spouštění neměl poznat rozdíl oproti lokálním aplikacím. Tato služba by mohla být užitečná na zařízeních s malou kapacitou vnitřní paměti, popř. se slabým výkonem.

Vypadá to, že se máme v příštím roce nač těšit, byť jedním dechem musíme dodat, že se jedná o Microsoft a plány se mohou kdykoliv změnit.