Windows 11 v roce 2024: jakých vylepšení se dočkáme v příští aktualizaci?

Pokud se potvrdí zákulisní informace, dočkáme se v letošním roce nové hlavní verze systému Windows. Nevíme, zda se bude jmenovat Windows 12, avšak můžeme očekávat důraz na využití neurálních jednotek pro pohon nových funkcí spoléhajících na umělou inteligenci. Ještě před tím, než „Windows 12“ dorazí, měla by přijít velká aktualizace stávajících Windows 11, nazývaná též jako „Moment 5“. Jaké novinky přinese, naznačil Microsoft v loňských testovacích verzích, ke kterým v prvních dnech roku 2024 přidal další dvě.

Očekává se, že Moment 5 bude spíše drobnější aktualizace, většinu „velkých“ novinek si pravděpodobně redmondští schovají do zmíněné příští hlavní verze. I přesto se můžeme těšit na několik zásadních novinek, z nichž některé budou k dispozici pouze pro evropské uživatele. Aby totiž Microsoft vyhověl evropskému Aktu o digitálních trzích, musí ve Windows přestat zvýhodňovat vlastní služby a aplikace na úkor konkurence. Co to znamená?

Seznam aplikací, které půjde ze systému odstranit se rozšíří na prohlížeč Edge a vyhledávač Bing. Aktualizováno bude i nastavení widgetů, odkud půjde odstranit reklamy a články ze služby Microsoft Feed. Systém si také bude pamatovat, jaký používají výchozí internetový prohlížeč, a nebude jej svévolně měnit nebo ke změně ponoukat. Evropští uživatelé si rovněž budou moci vybrat, zda se má nastavení Windows synchronizovat s účtem Microsoft či nikoliv.

S novou verzí Windows 11 bude ze systému nadobro odstraněn textový editor WordPad, který nebude možné nainstalovat zpět ani volitelně. Namísto WordPadu Microsoft aktivně pracuje na vylepšeních aplikace Poznámkový blok – ta se loni dočkala panelového rozhraní nebo průběžného ukládání rozepsaných textů, letos by do ní měla vstoupit umělá inteligence schopná generovat libovolné texty. Poznámkový blok se také naučí počítat ve stavovém řádku počty znaků, a u vybraných typů souborů se v kontextovém menu objeví položka „upravit pomocí aplikace Poznámkový blok“.

Odebrání WordPadu se již projevilo v testovacím sestavení 26020, ze kterého zmizela i aplikace Lidé a funkce počítání kroků. Z budoucích Windows 11 rovněž půjdou odinstalovat aplikace Fotky, Fotoaparát a Cortana, ovšem první dvě bude možné alespoň znovu nainstalovat z Windows Store.

S příštím updatem Windows 11 chce Microsoft vylepšit i používání funkce Copilot. Boční panel s chatbotem aktuálně zabírá část pravé strany a ubírá tak prostor ostatním aplikacím, které jej berou za konec obrazovky. Po aktualizaci Moment 5 má mít Copilot stále své stálé místo na pravé straně displeje, ovšem okna aplikací se budou moci schovávat pod něj – nezmění se tak jejich rozmístění na obrazovce. Copilot také bude fungovat na více displejích, a dokonce bude viditelný při použití zkratky ALT+TAB.

Tím však novinky v Copilotu nekončí. Jak ukazují poslední dvě testovací sestavení Windows, Microsoft zvažuje další novinky. Na širokoúhlých displejích by mělo být možné zapnout aktivaci bočního okna trvale, a to dokonce hned po spuštění systému.

Druhou novinkou má být podpora funkce drag-and-drop, kdy bude možné přímo na ikonu Copilota přetahovat různé soubory, u nichž si uživatel přeje, aby je „zpracovala“ umělá inteligence.

One other new behavior for the Copilot taskbar icon that could be coming soon is the ability to drag files over it to open Copilot.

This is part of the new suggestions menu feature (CopilotNudges), here it is in build 23615. https://t.co/B3SoPKOPZd pic.twitter.com/YjqL8Q2bYH

— PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) January 11, 2024