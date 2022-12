Windows 11 dostanou funkci, která v systému bolestně chyběla řadu let

Windows se po letech konečně naučí natáčet dění na obrazovce

Microsoft k tomu využije oblíbenou aplikaci Výstřižky

Součástí systému Windows 7 a novějších je miniaplikace Výstřižky, která slouží k pořizování snímků celé obrazovky nebo otevřených aplikací. Microsoft ji průběžně vylepšuje, ale teprve nyní se odhodlal přidat funkci, která od počátku zoufale schází – možnost zachycovat dění na obrazovce do podoby videa.

Abyste si mohli novinku vyzkoušet, potřebujete testovací verzi Windows 11 z programu Insider. V ní je možné stáhnout aplikaci Výstřižky ve verzi 11.2211.35.0, která je obohacena o nové tlačítko Záznam. Sympatické je, že stejně jako u statických výstřižků lze zaznamenávat nejen dění na celé obrazovce, ale i na některé z částí. Výsledek si lze před uložením přehrát, poté je možné jej sdílet.

Než se novinka dostane do ostrého provozu, je samozřejmě zapotřebí vychytat nějaké mouchy, především mírné zpoždění zahájení natáčení. Doufejme ale, že po řádném otestování insidery se natáčení obrazovky dostane do ostré verze Windows 11 co možná nejdříve.