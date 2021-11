Windows 10 dostávají nový obchod aplikací z jedenáctek

Microsoft před měsícem vypustil do světa systém Windows 11, který přináší vylepšený design, nové funkce a také přepracovaný obchod aplikací. Poslední jmenovaná položka navíc nebude exkluzivitou pouze pro Windows 11, ale dostanou ji i uživatelé desítek. Někteří už ji dokonce mají.

Nový obchod aplikací se do Windows 10 dostal poprvé před dvěma týdny, kdy jej Microsoft uvolnil pro Insidery. Spekulovalo se o tom, že finální verze dorazí společně s podzimní aktualizací desítek, Microsoft ji ale začal uvolňovat o něco dříve.

Podle vývojáře Rudyho Huyna, který je za vývoj Microsoft Store zodpovědný, byla aktualizace na novou verzi spuštěna v tomto týdnu. Aktualizace bude probíhat ve vlnách, mezi kterými by neměly být velké rozestupy; pokud se vám update neobjevil hned, měl by se podle Rudyho Huyna objevit zanedlouho.

The new Microsoft Store is coming to Windows 10 PCs!!!

This experience will be rolled out in phases for Windows 10 PC users (non-insiders)! If you don't get the update today, don't worry, it will come to you quickly!

— Rudy Huyn (@RudyHuyn) November 11, 2021