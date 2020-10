Windows 10 dostanou novou obrazovku úvodního nastavení. Bude pocházet z Windows 10X

Budoucnost operačního systému Windows 10X je v tuto chvíli neznámá. Microsoft s ním nejprve počítal pro počítače se dvěma displeji (jako je Surface Neo), poté však obrátil a rozhodl se jej v první vlně distribuovat na běžných počítačích. Žádného takového jsme se ale dosud nedočkali, je tedy možné, že vývoj Windows 10X byl odložen stejně jako zmíněný Surface Duo. Microsoft se ale rozhodl z tohoto systému „vyzobat“ alespoň nějaké části a přidat je do klasických Windows.

Microsoft v tomto týdnu vydal pro Insidery nové testovací sestavení Windows 10 s číselným označením 20231. V této nové verzi byla aktualizována nabídka počátečního nastavení, která nově umožňuje vybrat si zamýšlené použití daného stroje – počítač na hry, pro rodinu, na práci, na zábavu apod.

Podle zvoleného výběru pak Microsoft bude v dalších krocích nabízet relevantní položky počátečního nastavení. Ať se ale Insider rozhodne jakkoliv, zvolené položky se v systému nijak neprojeví; zatím se jedná pouze o otestování nového režimu. Proto tuto funkci zatím dostala pouze hrstka Insiderů, nikoliv všichni.

Microsoft má s úvodním nastavením mnohem větší plány, jak totiž ukazuje video od Albacore, v tomto sestavení je skrytý zbrusu nový design nabídek počátečního nastavení, který pochází z Windows 10X. Microsoft má zjevně v plánu zbavit se modré barvy a dát úvodním krokům před prvním spuštěním Windows elegantnější design – obrazovky nastavení jsou světlé a používají barevné obrázky.

