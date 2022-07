WhatsApp zpřístupnil nejočekávanější novinku letošního roku! Potěší uživatele iPhonů i Androidů

Chatovací aplikace WhatsApp konečně umožňuje svobodný přenos vaší dřívější komunikace z Androidu na iPhone (ale i naopak). Informoval o tom přímo oficiální twitterový účet této platformy. Ačkoliv jde o dlouho očekávanou funkci, o kterou žadonil nejeden její uživatel, provedení není zrovna ideální.

A new way to keep the chats that mean the most 📱📲 Today, you’ll have the ability to transfer your entire chat history from Android to iOS and vice versa. Now you have the freedom to switch to and from your preferred devices.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 20, 2022