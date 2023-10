WhatsApp spouští revoluční novinku: přihlásíte se bez hesla

Práce s hesly je dennodenním chlebem prakticky nás všech. Ať už si svá hesla k různým službám pamatujete, nebo využíváte služeb správce hesel, zabezpečení před hrozbou zvenčí by vždy mohlo být o něco málo lepší. Jedním z elegantních řešení, jak bezpečnost posílit, je implementace novinky zvané Passkeys.

Tato technologie umožňuje využít k přihlašování například otisk prstu či sken obličeje, aniž by si musel uživatel nastavovat v rámci služby heslo. To lze totiž prolomit na dálku či rovnou ukrást, zatímco Passkeys jsou uloženy přímo v konkrétním zařízení a pro potenciální útočníky je mnohem těžší se k nim dostat a zneužít je.

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy

— WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023