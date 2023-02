WhatsApp měl dnes záhadný výpadek. Všimli jste si toho?

Krátce po 15. hodině se na sociální síti Twitter začaly objevovat příspěvky dotazující se na stav aplikace WhatsApp. Doplněny byly již obligátně štítkem #WhatsAppDown, který se používá pro informování ohledně výpadků této služby.

Uživatelé začali nahlašovat výpadek také na server Downdetector, kde se zhruba od 15:09 do 16:24 našeho času objevilo víc jak tisíc hlášení o výpadku. Někteří uživatelé prý nemohli odesílat zprávy, jiní se vůbec nemohli připojit k serverům. Nejvíce hlášení se objevilo na území Velké Británie, USA, Mexika a Kanady.

People coming on Twitter to check what happens to WhatsApp #WhatsApp #down #whatsappdown pic.twitter.com/Plr9nqgJw2

