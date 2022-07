WhatsApp ještě vylepšuje reagování smajlíky na zprávy! Teď už můžete použít jakoukoliv emotikonu

Zkraje května aplikace WhatsApp přinesla vytouženou funkci reakcí na zprávy pomocí emotikon. Šesti známými smajlíky jste mohli vyjádřit souhlas, pobavení, nebo třeba překvapení z přijaté zprávy. Nyní dává chatovací platforma svým uživatelům další důvod k radosti, neb reakce postupně rozšíří na všechny dostupné emoji – podobně jako to již dávno nabízí kupříkladu Facebook Messenger.

Since you asked…

… all emoji Reactions are here! We’re feeling 🤩😎🙌🤸🎉💚 about it.

Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP

— WhatsApp (@WhatsApp) July 11, 2022