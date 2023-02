WhatsApp chystá novinky. Potěší všechny, kteří posílají spousty fotek

Populární kecálek brzy rozvolní limit pro množství odeslaných fotografií

V budoucnu bychom se měli dočkat možnosti posílat snímky v plném rozlišení

WhatsApp v současné době omezuje počet odeslaných fotografií v rámci jedné zprávy na 30. To ale při posílání většího množství souborů nemusí dostačovat. Řešením je obsah rozdělit do více zpráv, ale to je z uživatelského pohledu cokoliv, jen ne příjemné.

Vypadá to ale, že se blýská na lepší čas. Populární komunikační platforma by totiž uvedenou hodnotu brzy měla navýšit na rovných 100 fotografií. V současné době této funkcionality mohou využívat vybraní beta testeři s Android verzí klienta 2.23.4.3, ale očekává se, že bychom se v dohledné době mohli dočkat plošného zpřístupnění.

Vývojáři chystají ještě jednu novinku, která se týká sdílení snímků. V beta verzi pro Android s označením 2.23.2.11 přibyla možnost posílat je v původním rozlišení, a to za pomoci tlačítka s ozubeným kolečkem, které uživateli nabídne možnost volby (automaticky, originální kvalita, nejlepší kvalita a úsporné). S integrací této funkce se v budoucnu počítá i do desktopového klienta.

WhatsApp sice umožňuje sdílet videa i fotografie v plném rozlišení už nyní, ale je nutné soubory odesílat jako dokumenty, nikoliv jako obrázky. Přesné termíny uvolnění zmíněných novinek mezi veřejnost v tuto chvíli neznáme, ale jakmile se tak stane, budeme vás o tom informovat.