Weeknd natočil videoklip na iPhone 16 Pro. Za jeden den už má 3 miliony zhlédnutí

Zpěvák The Weeknd natočil se svým režisérem nový hudební klip na iPhone 16 Pro

Jde o první singl z připravované desky Hurry Up Tomorrow, která vyjde ještě letos

Apple rád prezentuje své nové produkty v praxi. Nové funkce pro focení a natáčení videí u iPhonu 16 Pro ukázal nejen v televizní reklamě, která se natáčela v Praze a na Prachovských skalách, ale také na novém hudební videoklipu jednoho z největších popových zpěváků současnosti.

Weeknd natočil videoklip na iPhone 16 Pro

Americký umělec The Weeknd, který se proslavil hity jako Blinding Lights nebo spojením s duem Daft Punk, natočil videoklip k nové písni Dancing In The Flames na iPhone 16 Pro. Za klipem stojí režisér Anton Tammi a kameraman Erik Henrikkson. Skladba bude součástí nového alba Hurry Up Tomorrow.

Umělci využili pro nahrávání nového klipu k písni slavného Weeknda možnosti natáčet v rozlišení 4K rychlostí 120 snímků za sekundu v Dolby Vision, což se dokonale hodí pro plynulé natáčení zpomalených záběrů. Těch je videoklip k písni plný.

„Byl jsem velmi ohromen tím, jak iPhone 16 dokázal zachytit silné světlo i hlubokou tmu, protože jsme natáčeli s velmi jasným HDMI světly, které mířily na déšť. Trochu jsem se obával, jak se iPhone s těmito světelnými podmínkami popere, jak bude zvládnutý kontrast, jak to bude vypadat na Weekndově tváři. A když jsem viděl výsledek, byl jsem upřímně řečeno ohromen,“ uvedl kameraman.

Klip na iPhone má i Lady Gaga

Videoklip je od pátku dostupná jak na Apple Music, tak na platformě YouTube. Za necelých 24 hodin tam nasbíral 2,87 milionu zhlédnutí, přes 290 tisíc lajků a 18,5 tisíce komentářů. Co se týče samotné desky Hurry Up Tomorrow, ta byla teprve před pár dny oznámena, vyjít má ještě letos.

Nejde přitom o první případ, kdy umělci natočili reklamu na zařízení od Applu. V roce 2020 natočila Lady Gaga vlastní videoklip k písni Stupid Love na iPhone 11 Pro. O rok později využila iPhone 12 Pro Max pro natočení vlastního klipu Olivia Rodrigo. Kromě toho Apple již druhým rokem využívá iPhony pro nahrávání vlastních keynote.