Vztahy Applu a Spotify stále na bodu mrazu. Podpora pro HomePod stále v nedohlednu

Spotify si vydupalo hlubší přístup k funkcím HomePodu, nakonec je ale neimplementovalo

Uživatelé švédské streamovací aplikace proto nemohou například ovládat hudbu skrze Siri

Příchod podpory standardu AirPlay 2 firma znovu přislíbila, od roku 2018 je ale situace stále stejná

Chytrý reproduktor HomePod a HomePod mini od Applu sice nepatří mezi nejpopulárnější zařízení na trhu, nicméně především pro majitele chytré domácnosti na bázi HomeKitu se jedná téměř o povinnost. Reproduktor jako takový se kromě špičkového zvuku chlubí také propojením se službou Apple Music, nicméně od roku 2020 nic nebrání konkurenčním hudebním aplikacím v podobně hluboké integraci, včetně podpory Siri.

Jak se ale zdá, švédskému Spotify se do nativní podpory HomePodu a HomePodu mini příliš nechce. Tímto tématem se zabýval také známý novinář Mark Gurman, podle kterého si na tento stav nestěžuje dostatečné množství uživatelů, aby se implementací hlubší podpory pro chytré reproduktory od Applu Spotify zabývalo. Samotná firma se uživatelů už v roce 2020 na svých fórech ptala, zda stojí o podobnou úroveň integrace, jakou se pyšní Apple Music – za tři roky od vznesení dotazu se k němu kladně vyjádřilo jen něco přes 5 800 respondentů, což rozhodně není mnoho.

Laxní přístup je poněkud zvláštní vzhledem k tomu, že Spotify aktivně bojovalo proti omezování ze strany Applu právě co se týče nemožnosti hlubší integrace. Švédský streamovací gigant dokonce spustil speciální webovou stránku s názvem Je načase hrát férově (v originále Time to Play Fair), kterou vytvářela na Apple tlak. Od doby, co Apple svou politiku změnil, ovšem Spotify k větší integraci nepřistoupilo. Společnost rovněž opakovaně přislíbila implementaci podpory pro AirPlay 2, který je jakožto standard k dispozici už od roku 2018. Otázkou zůstává, zda Spotify trestá uživatele zařízení od Applu záměrně, či se jen chová ekonomicky racionálně.