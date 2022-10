Apple a Spotify se opět přou, tentokrát kvůli audioknihám

Spotify to nemá s Applem jednoduché. Po sporech ohledně výše předplatného se tentokrát opět schyluje k dalšímu boji, alespoň podle The New York Times. V epicentru konfliktu se nachází aktualizace, kterou chtělo Spotify do své aplikace přidat podporu pro audioknihy. Tu Apple podle švédské společnosti již třikrát zamítnul.

Cupertino argumentuje obcházením pravidel ze strany Švédů a obviňuje je, že nedodržují stanovené postupy, jak aplikace může se zákazníky komunikovat platební metody mimo prostředí App Store. Apple pravidla v loňském roce změnil a umožnil vývojářům prezentovat alternativní platební metody, například skrze e-mail. V tomto případě však prý Spotify pravidla nerespektuje a v rámci aktualizace navádí uživatele ke koupi audioknih online a následnému poslechu v aplikaci. Tím se údajně vyhýbá povinnému odvodu z každé transakce.











Nepřehlédněte



Předplatné od Apple rozčílilo Spotify. Jablečný gigant prý zneužívá dominantního postavení



Po několika zamítnutích vydalo Spotify novou verzi aplikace, ze které zmínky o možnosti nákupu audioknih zmizely, s čímž již Cookovi lidé problém neměli. V rámci updatu také oblíbený poskytovatel audio obsahu upozorňuje uživatele na to, že si nemohou kupovat audioknihy přímo z aplikace. „Víme, že to není ideální řešení,“ píše se v aplikaci. Jestli Spotify nakonec přijde na způsob, jak na iOS prodávat audioknihy, se ukáže v následujících měsících.