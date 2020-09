Předplatné od Apple rozčílilo Spotify. Jablečný gigant prý zneužívá dominantního postavení

Apple v tomto týdnu představil nové hodinky, tablety a také „superpředplatné“ svých služeb, které na našem trhu zahrnuje služby Apple Music, Apple TV+ a Apple Arcade, a navíc ještě přidává dodatečný prostor na úložišti iCloud. Tato nabídka značně rozladila provozovatele Spotify, neboť cítí, že jejich služba je najednou na jablečných platformách znevýhodněna.

Spotify: služba Apple One porušuje pravidla volného trhu

Podle Spotify Apple zneužívá své dominantní postavení a nekalé praktiky ke znevýhodňování konkurence a k prosazování vlastních služeb. Provozovatelé Spotify hlasitě volají antimonopolní orgány, aby proti tomuto chování zakročily dříve, než dojde k nenapravitelným škodám v komunitě vývojářů.

I když provozovatelé Spotify přímo neřekli, co jim na balíčku Apple One vadí, dá se snadno odhadnout, že jablkem sváru je cena. Už samotný souboj Spotify vs. Apple Music je finančně nerovný, neboť uživatelé Spotify musí na jablečných zařízeních s každou transakcí odvádět desátky Apple, což službu Apple Music pochopitelně na vlastním písečku trápit nemusí. Když navíc uživatel k Apple Music dostane za zvýhodněnou cenu další služby, nemá konkurence prakticky šanci nabídnout adekvátní odpověď. Tedy pokud je jednostranně zaměřená a nemá v plánu portfolio svých služeb rozšiřovat a spojovat je do balíčků.

Apple: zákazník si může vybrat alternativy

Apple se pochopitelně veškerým nařčením ze zneužívání dominantního postavení brání a službu Apple One brání – byla prý vytvořena za účelem ušetřit uživatelům peníze, avšak nijak nebrání vyhledávat a užívat si na jablečných platformách alternativní služby.

Apple's response to Spotify's criticism that the Apple One bundle abuses Apple's market position favor Apple Music, in full: pic.twitter.com/Agn3PvdqA5 — Stephen Nellis (@StephenNellis) September 15, 2020

Jsme zvědaví, zda se Spotify omezí pouze na twitterovou přestřelku nebo se podobně jako herní studio Epic Games pustí s Apple do velké soudní bitvy.