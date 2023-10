Vzpomínáte na Nintendo DS? Tohle nejspíše bude jeho plnohodnotná náhrada

Ayaneo Flip DS svou konstrukcí připomíná Nintendo DS

Hardwarová výbava nicméně starší konzoli strčí hravě do kapsy

Vzhledem k pověsti firmy Ayaneo ale není jisté, zda se zařízení vůbec dočkáme

Japonská herní konzole Nintendo DS patří mezi nejprodávanější konzole všech dob. Všech jeho iterací se celosvětově prodalo přibližně 154 milionů kusů, což z něj dělá druhou nejprodávanější konzoli v historii. Ostatně není se co divit, Nintendu se podařilo zkombinovat příznivé rozměry, netradiční použití dvou LCD obrazovek (jedné dotykové), dostupnou cenu a plejádu exkluzivních titulů. Svého nástupce dostal handheld ve své podstatě v aktuální konzoli Switch, kterou lze taktéž vzít na cesty, avšak v jeho případě se nedá mluvit o kompaktním zařízení (s výjimkou modelu Lite).

Dva displeje a výkonný procesor

Pokud se vám po malé kapesní konzoli stýská, společnost Ayaneo má pro vás zařízení, které by mohlo váš žal umenšit. Celým jménem se nazývá Ayaneo Flip DS a především svým zpracováním odkazuje na legendární konzoli od Nintenda. Hlavní roli hraje primární 7″ displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, který doplňuje menší sekundární panel, podobně jako v případě DS. Uvnitř ale nenajdete žádný slabý hardware, právě naopak – zařízení pohání procesor AMD Ryzen 7 7840U, který si na nedostatek výkonu rozhodně stěžovat nemůže.

Pro emulaci starých her z Nintenda DS je tato výbava možná trochu přehnaná, což by mohlo mít negativní vliv na výdrž baterie. Ostatně emulátory populární konzole jsou k dispozici také například pro mobilní zařízení, jako je ohebný Galaxy Z Fold od Samsungu, který dokáže taktéž přiblížit zážitek z hraní starších titulů. Ke hraní pecek z ikonického handheldu můžete taktéž využít i Steam Deck, pokud k němu připojíte druhý externí displej, jak se to podařilo kutilům z kanálu Fresh Kook na serveru YouTube.

Otázkou zůstává, zda se tohoto zařízení vůbec někdy dočkáme. Ayaneo je známo tím, že všechny své projekty financuje skrze crowdfundingové kampaně, přičemž ani po úspěšném výběru peněz se do výroby zrovna dvakrát nehrne. Netrpěliví zákazníci už nyní čekají na celou řadu jejích projektů, přičemž to nevypadá, že by se společnost mohla přetrhnout, aby je všechny uspokojila.