Vzhůru do Kutné hory! Kingdom Come: Deliverance II doplnil seriál se skutečnými herci

Fanoušci Kingdom Come: Deliverance si mohou zkrátit čekání na druhý díl hraným seriálem

Ten je provede nejen Kutnou horou, ale dá nahlédnout také na chystané pokračování

Kingdom Come: Deliverance II vyjde 11. února 2025 na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5

V českých (a taky moravských a slezských) luzích a hájích patrně není v současné době očekávanější hry, než pokračování Kingdom Come: Deliverance. Další dobrodružství Jindry mělo původně dorazit ještě letos, avšak vývojáři z pražského studia Warhorse si raději vzali nějaký ten čas navíc, aby mohli hru pořádně vyladit. To ovšem neznamená, že by v mezičase stanula komunikace s fanoušky a o nadcházejícím titulu bychom se nic dalšího nedozvěděli, právě naopak.

Seriálem provází herci Tom McKay a Luke Dale

Warhorse si na pomoc povolalo ty nejpovolanější, kterými jsou herci Tom McKay a Luke Dale, tedy představitelé Jindřicha a Jana Ptáčka právě ze hry Kingdom Come: Deliverance. Ti nás v rámci živého seriálu vezmou na toulkách po Kutné hoře, která bude stát v epicentru pokračování, jakožto důležité středisko Svaté říše římské. Že nepůjde o vážně míněného průvodce, ale spíše o odlehčenou prezentaci důležité lokace a hry samotné je patrné hned z prvních záběrů – oba protagonisté totiž zamíří kam jinam, než do hospody na jedno.

Pochopitelně ale v krčmě nezůstanou, byť Luke Dale velmi naléhá. Téměř dvanáctiminutový díl provede diváka nejen současnou Kutnou horou, ale nabídne také prostřihy na aktuální podobu Kingdom Come: Deliverance II, ať už jde o zpracování skutečných lokací či jiných prvků titulu. Co všechno můžete v prvním díle minisérie vidět pochopitelně neprozradíme, nicméně autory musíme za příjemného průvodce pochválit, stejně jako za náhled do dalších dílů, kterých se ještě do vydání hry dočkáme.

Kingdom Come: Deliverance II dorazí na platformy PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5 už 11. února příštího roku. Děj druhého dílu navazuje na jedničku, avšak tentokrát se z Posázaví přesuneme do okolí Kutné hory roku 1403. Opět se můžeme těšit na poutavý příběh, specifický soubojový systém či povedené grafické zpracování.