Vyzkoušeli jsme Poco F4 GT. Nejlevnější telefon se Snapdragonem 8 Gen 1 má co nabídnout

Poco F4 GT je nový herní telefon od Xiaomi, jehož hlavní zbraní je poměr cena/výkon

Nechybí ani 120W rychlonabíjení nebo speciální vysunovací herní tlačítka

V konfiguraci 12/256 GB vyjde na 14 999 Kč

Xiaomi již své vlajkové modely pro první polovinu roku 2022 představilo i na evropském trhu a čeká se pouze na případnou premiéru Xiaomi 12 Ultra. Do Česka teď vyslalo herní telefon Poco F4 GT, prakticky přejmenované (a exkluzivně čínské) Redmi K50 Gaming z února tohoto roku. Novinku již v redakci testujeme. Jaké jsou naše první dojmy?

Herní telefon s přídavnými tlačítky

Poco se postaralo o to, aby byla jejich novinka na první pohled rozeznatelná od konkurence v cenové hladině do 15 tisíc Kč. Zadní strana je z matného skla a uprostřed se opticky zužuje do motivu písmena „X“. V námi testované stříbrné variantě herní design tolik nevynikne, nicméně pokud si prohlédnete pro Poco typickou žlutou, máte jasno, do jaké kategorie tento model spadá. Neotřele působí i detail v podobě LED přisvícení s průhledem ve tvaru blesku. Pakliže byste jako hráč ocenili 3,5mm audiojack, musíte využít redukci dodávanou v balení.

I po uchopení je vám jasné, že tento stroj byl zamýšlen na hraní. Překvapí totiž, kolik má tlačítek. Kromě klasického vypínacího se zabudovanou čtečkou otisků prstů se napravo nachází také dvojice herních, která jsou ve výchozím stavu zarovnána s okolím – vysunete je magnetickými přepínači hned vedle.

Uvnitř prodejního balení žluto-černé barvy najdete kromě smartphonu ještě průhledné silikonové pouzdro, 1,5m kabel s USB-A na jednom a USB-C na druhém konci, masivní 120W adaptér do zásuvky a také redukci z USB-C na 3,5mm audio jack.

Tyto herní prvky mají pouze jednu úroveň stisku a po spuštění nové hry jim musíte nejprve přiřadit oblast na displeji, na němž mají suplovat dotyk prstu (například spoušť zbraně nebo akceleraci u závodních titulů). Částečně tím tedy můžete uvolnit prostor, který byste si při hraní na běžném telefonu zakrývali.

Používat se ale dají, i když zrovna nehrajete. V systému MIUI k nim můžete namapovat například svítilnu nebo tichý režim. Jako promarněnou šanci vnímám, že neumí nahradit spoušť ve fotoaplikaci – můžete jimi pouze spustit aplikaci fotoaparátu.

Hardwarové parametry Xiaomi Poco F4 GT Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,50 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,5 × 76,7 × 8,5 mm, hmotnost: 210 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.9, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 20 Mpx, Full HD video, HDR Kompletní specifikace

Snapdragon 8 Gen 1 za nejnižší cenu

Velkou devizou Poco F4 GT je čipová sada Snapdragon 8 Gen 1. Ne snad, že by šlo o unikátní prvek výbavy, nicméně aktuálně jde o nejlevnější telefon v českých obchodech s tímto kusem křemíku uvnitř – nikdo jiný neprodává takto výkonný stroj za cenu 14 999 Kč.

Vlajkový čipset od Qualcommu asi netřeba blíže představovat, neboť jde o to nejlepší, co můžete v roce 2022 v mobilu mít. F4 GT si díky němu poradí se sebelepší hrou, což dokládá i výsledek benchmarku AnTuTu – 946 tisíc bodů. A co potěší ještě víc, ani zbytek výbavy nestrádá.

Tak například zde máme 6,67″ AMOLED panel s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí, dále 12 GB RAM a 256 GB uživatelské paměti, Android 12 rozšířený o MIUI 13 a také baterii s kapacitou 4 700 mAh. V souvislosti s akumulátorem je však mnohem zajímavější nabíjecí výkon 120 W, který jsme samozřejmě rovnou vyzkoušeli. Z 10 % se za 10 minut doplní energie na 70 %, po necelých 20 minutách pak ukazatel ohlásí 100 %. Marketing Xiaomi v tomto případě nelže. A i když nabíjení z úplné nuly zabere možná trochu víc času, než je slibováno, stále se jedná o aktuálně nejlepší možný výsledek u smartphonu.

Samotná výdrž je pak předmětem diskuze. Telefon testuji sotva pár dní, takže na závěry je ještě brzy, nicméně z prvních dojmů lze usoudit, že na víc než jeden a půl dne si toto herní náčiní netroufne. Jako velkou překážku bych to však neviděl, protože mnohem důležitější je reálná výdrž při hraní her, kterou budu pečlivě zkoumat při dalším testování.

Jak fotí trojice fotoaparátů

Sestava fotoaparátů na zadní straně si na nic nehraje a nabízí to, co známe odjinud: základní snímač s rozlišením 64 Mpx, pak 8Mpx super-širokoúhlý fotoaparát se zorným polem 120° a nakonec 2Mpx makro. Přestože výchozí rozlišení pro běžné snímky je 16 Mpx, hloubka ostrosti a množství detailů působí naprosto dostatečně. Občas ale haprují barvy, které Poco hodně rozjasňuje – výsledky tak působí nereálně.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Zklamáním je makro snímač, což se dalo očekávat. Nevysoké rozlišení a absence optické stabilizace činí focení předmětů zblízka takřka nadlidským úkolem. Musíte se hodně přiblížit a pak udržet ruku maximálně klidnou. Zdaleka se to ovšem nepodaří vždy, jak dokládá naše galerie.

Cena a dostupnost

Nejlevnější telefon se Snapdragonem 8 Gen 1 na palubě si můžete pořídit za vcelku smysluplnou částku 14 999 Kč. Dlužno upozornit, že takto nízko nevydrží celou dobu a jde o akci při zahájení prodeje. Oficiální cena totiž byla výrobcem stanovena na 16 999 Kč, což už Poco F4 GT nečiní tak výhodnou koupí. K mání je jediná konfigurace 12/256 GB a hned tři barevná provedení: černá, žlutá a námi testovaná stříbrná.