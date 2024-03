Vyzkoušejte si Android na svém iPhonu. A to včetně umělé inteligence Galaxy AI

Aplikace Try Galaxy nabízí (nejen) majitelům iPhonu možnost vyzkoušet prostředí One UI

Samsung jej pravidelně aktualizuje, naposledy například o simulaci umělé inteligence Galaxy AI

Vyzkoušet si prostředí telefonů od Samsungu můžete zcela zdarma

Mezi některými majiteli chytrých telefonů s Androidem a iOS panuje už delší dobu rivalita, které se někdy omezí jen na úsečné poznámky, jindy se ale promění v plnohodnotnou slovní válku na diskusních fórech a v komentářích. Největší rivalita bezesporu panuje mezi majiteli iPhonů a zařízení Galaxy od Samsungu. Kdo by ze stáje giganta z Cupertina ale přeci nej pošilhával po konkurenčním smartphonu, nemusí kvůli tomu hned utratit velké peníze – Samsung má totiž v rukávu jednu zajímavou vychytávku.

Vyzkoušejte si One UI kdykoli a kdekoli

Ta se jmenuje Try Galaxy a jedná se o aplikaci, která umí věrně simulovat prostředí One UI, které můžete najít na telefonech od Samsungu. Samotná aplikace, která je dostupná nejen pro smartphony s iOS, ale také pro konkurenční zařízení s Androidem, nicméně není žádnou novinkou – Samsung se tímto způsobem snaží přesvědčit zákazníky ke koupi svých telefonů už hezkých pár let. Přesto ale má smysl se na jejich aplikaci podívat znovu, především z toho důvodu, že Samsung do ní pravidelně přidává nové funkce a aktualizuje ji, aby odpovídala současnému zážitku.

S tím se pojí například nasazení žhavé novinky v podobě Galaxy AI. Samozřejmě že jihokorejský gigant neukryl do webové aplikace své rodinné stříbro, nicméně v rámci simulace toho, co může potenciálním zákazníkům Samsung se svými telefony nabídnout, je to více než dostačující. Pokud si i vy chcete vyzkoušet prostředí One UI s funkcemi umělé inteligence, stačí zavítat na oficiální stránky Try Galaxy a následně postupovat dle pokynů. Celý web je naštěstí k dispozici v našem mateřském jazyce, takže není potřeba ovládat cizí jazyky.

Co na možnost vyzkoušet prostředí One UI říkáte vy, naši čtenáři? Dejte nám vědět do komentářů.