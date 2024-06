Vyzkoušejte AI od Googlu. Aplikace Gemini pro Android už funguje i v Česku

Google rozšířil dostupnost aplikace Gemini pro Android

Aplikace sice není přeložena do češtiny, naší mateřštině ale rozumí

Podporována jsou prakticky všechna zařízení s Androidem

Umělá inteligence od Googlu rozšiřuje svoji dostupnost na mobilních zařízeních. Americký gigant zpřístupnil stejnojmennou aplikaci pro Android uživatelům žijícím ve Velké Británii a ve státech Evropské unie včetně České republiky. Nainstalovat si ji můžete prakticky na jakémkoliv zařízení se systémem Android.

Aplikace Gemini je dostupná v České republice

Gemini (dříve Bard) pro Android přichází do ČR po čtyřech měsících od svého amerického debutu. Aplikace v tuto chvíli není přeložena do češtiny, stejně tak nepodporuje hlasové zadávání dotazů v českém jazyce – to však lze obejít funkcí diktování přímo v rámci mobilní klávesnice. Textovým dotazům položeným v češtině naštěstí aplikace rozumí, stejně tak ji lze použít k multimodálnímu vyhledávání s pomocí fotoaparátu – stačí pořídit fotografii libovolného objektu a k výslednému obrázku položit textový dotaz.

Jelikož je asistent Gemini dostupný pouze ve formě aplikace, neumí se úzce zakořenit přímo do operačního systému – nelze jej tak například využívat k ovládání médií, k připomínání událostí nebo k ovládání systémových funkcí. Na to je zapotřebí myslet, neboť instalací aplikace Gemini dojde k deaktivaci služby Google Assistent – vzájemně je provozovat nelze. Musíte si tak vybrat, zda využijete komplexnějšího asistenta, nebo si vystačíte s AI chatbotem.

Google se nicméně snaží Gemini v průběhu času vylepšovat, skrze rozšíření je možné doplnit integraci služeb některých „googlích“ služeb, jako je např. YouTube Music, Mapy Google nebo Workspace. Přímo z chatbota lze například spustit navigaci na určité místo či přehrát požadovanou skladbu. V budoucnu bychom se měli dočkat i integrace kalendáře či poznámkovníku Google Keep.

Aplikaci Gemini si můžete stáhnout z tohoto odkazu – vyžadován je Android minimálně ve verzi 10 a alespoň 2 GB RAM.