Vývoj špičkových aplikací a webových řešení: Letošní TOP projekty v Dactyl Group

Máte nápad na špičkovou aplikaci? Potřebujete pro svůj projekt rozjet propracované a efektivní webové řešení? Nechte to na týmu zkušených developerů a technologických nadšenců z Dactyl Group! Komplexní systémy, tvorba webových stránek a vývoj nativních mobilních aplikací na míru – to je jejich specialita.

Seznamte se s Dactyl Group!

Dactyl Group je tým ostřílených vývojářů, které fascinují technologie a pořádně zapeklité projekty. Jejich kořeny i aktuální působiště se nachází v Brně. Sice na své krásné město nedají dopustit, ale spokojenými klienty se pyšní po celé České republice i v zahraničí. A co se opravdu skrývá za pojmem Dactyl Group? Obrázek si udělejte sami. Představíme vám hned několik jejich letošních projektů… a určitě vám některý z nich padne do oka!

Výstaviště v Letňanech má nový web

Vývojáři z Dactylu letos vytvořili zbrusu nový web pro PVA EXPO PRAHA. Webové stránky veletržního areálu v Letňanech si prošly rekonstrukcí, která zajistila moderní vzhled a množství šikovných funkcí. Pozornost byla především kladena na příjemnou zkušenost webových uživatelů. V Dactyl Group se svým klientům snaží všechny procesy co nejvíce zjednodušit, proto i tentokrát propojili svůj vlastní systém s tím klientským tak, aby automaticky sbíral důležité údaje.

K dispozici je nově také kalendář akcí, možnost filtrování a samozřejmě dostupné informace o pronájmu areálu. A výsledek? Přehledný, intuitivní a hlavně uživatelsky příjemný rozcestník pro návštěvníky akcí a zájemce o výstavní prostory.

Hlášení škod? Stačí jen pár ťuknutí

Dalším klenotem letošního roku je moderní aplikace k nahlašování škod pro německou firmu Brasche Immobilien. Významně totiž usnadnila práci správcům nemovitostí. Spojit všechny požadavky do jednoho funkčního systému není žádná hračka, ale o to větší byla zábava na appce pracovat. Dactyl se postaral o kompletní grafický návrh, kompletní vývoj i následnou podporu. Aplikace v současné době přehledně zobrazuje pracovní plány, hlášení škod, údržby, inspekce a část dokonce funguje offline. Pro snadné používání se data do appky mohou naťukat i pomocí webové aplikace. Fulltextové vyhledávání a snadné měření času už pak bylo spíš třešničkou na dortu.

Efektivní prezentace právního poradenství

Web musí být jak funkční, tak i reprezentativní. Přesně to bylo cílem při tvorbě webových stránek pro právnickou firmu Sedlakova Legal. Dactyl měl v režii implementaci nového grafického designu, napojení na vlastní CMS pro snadné úpravy a především přehlednou nabídku služeb i akcí společnosti. Web je po vizuální a technologické stránce naprostým unikátem. I responzivní právní poradenství si zaslouží moderní a všestranný web. Zvláště, když se specializuje na software a technologie.

Multifunkční asistent pro logistiku

Opravdu zajímavý byl také vývoj komplexního webového systému pro rakouskou firmu Innofreight. Společnost se stará o optimalizovaná řešení v nákladní logistice na kolejích po celé Evropě. Řada byla tentokrát na vývojářích z Dactyl Group, aby se postarali o zvýšení efektivity a modernizaci webového systému podniku. Vznikl tak šikovný virtuální asistent pro pohodlné dálkové řešení poruch a krizových situací.

Návody, nahlašování závad, databanka informací a komunikační platforma – vše online a přehledně na jednom místě. Nezapomnělo se ani na webovou optimalizaci pro tablety. Technologie by přece měly usnadňovat životy druhých. A to se znovu podařilo.

Komplexní a smysluplné projekty, to je Dactyl

Dactyl Group se rád podílí na náročných a zajímavých projektech. V jejich portfoliu tak nesmí chybět třeba ani festivalový průvodce pro Rock for People. Součástí vývoje byl kompletní redesign zastaralé aplikace, programování ale nakonec proběhlo úplně od píky. Aplikace měla po spuštění takový úspěch, že se Dactyláci mohli pyšně podepsat i pod letošní a ještě dokonalejší verzi.

Zaujalo vás některé z letošních dactyláckých řešení? Potřebujete pomoct s vývojem aplikace, webu nebo celého systému? Kontaktujte Dactyl Group!