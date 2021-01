Vyvinout software pro autonomní vozy je složitější, než dostat raketu do vesmíru, tvrdí ředitel Waymo

Rčení, že je něco „raketová věda,“ se pro vyjádření relativní náročnosti dané činnosti vžilo v mnoha jazycích. Jak se zdá, pro ještě komplexnější problémy by se mohlo do budoucna vžít i označení, že je to jako „vymyslet autonomní řízení.“ Alespoň dle Johna Krafcika, výkonného ředitele společnosti Waymo, jež vznikla pod záštitou Google, a která se snaží zprovoznit auta, jež by uměla jezdit bez zásahu řidiče.

V rozhovoru pro Financial Times Krafcik poznamenal, že se jedná o větší výzvu, než vyslání rakety na oběžnou dráhu. Ta totiž musí stovky kilometrů na orbitu vyletět bezpečně pouze ve chvíli, kdy jsou na palubě lidé. U autonomního řízení je však nutné nehavarovat a bezpečně dopravit cestující do destinace znovu a znovu.

Složitost systému dokládá i množství firem, které se do vývoje pustily. Autonomní řízení je jedním z hlavních cílů automobilky Tesla, přičemž její ředitel Elon Musk již před několika lety sliboval, že v roce 2020 bude na silnicích přes milion vozů, které se budou řídit samy. Snahu již vzdal například Uber, který do vývoje před lety vkládal v přepočtu přes 500 milionů Kč měsíčně a ředitelé odhadovali, že se autonomní vozy dostanou na silnici již během roku 2019.