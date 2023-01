Využijte příspěvku od státu: O2 každý měsíc rozdává 200 Kč osobám s nízkými příjmy

Nepřesahuje-li váš příjem 4 860 Kč, máte nárok na příspěvek na telekomunikační služby

Pro jeho vyřízení u O2 stačí po splnění podmínek navštívit prodejnu, popřípadě zaslat žádost poštou

Bonus lze získat na široké spektrum služeb, pevnou linku a předplacené SIM karty nevyjímaje

O2 vůči svým zákazníkům komunikuje možnost státního příspěvku, který schválila poslanecká sněmovna v září loňského roku a který nabyl účinnosti 1. ledna 2023. Již dříve na tuto podporu mohly dosáhnout osoby se zdravotním postižením, nově o ni však mohou žádat i ti s příjmy nižšími než 2,15násobek životního minima (k 1. lednu 2023 je to v ČR 4 860 Kč).

Dotaci 200 Kč je možné od začátku ledna čerpat na mobilní služby, pevnou linku a internet. Týká se to nových i stávajících zákazníků. „Například tarif Free+ Start s neomezeným voláním a SMS do sítě O2, 30 volných minut volání do ostatních sítí a 500 MB dat vyjde s příspěvkem 200 Kč na pouhých 49 Kč měsíčně,“ uvádí O2 v tiskové zprávě. Příspěvek však lze uplatnit, i pokud využíváte předplacené karty – modrý operátor vám prostě každý měsíc poskytne kredit 200 korun.

O příspěvek můžete žádat přímo na prodejně O2, kde s vámi specialista vyřídí i čestné prohlášení a vybere službu, na kterou lze slevu nejlépe uplatnit. Druhou možností je žádost zaslat poštou, avšak zde je třeba počítat s jistým prodlením.

Zbylí dva velcí čeští operátoři, Vodafone a T-Mobile, se ke státnímu příspěvku zatím nevyjádřili, ale samozřejmě i jejich nízkopříjmoví zákazníci mají nárok na slevu 200 Kč, kterou stanovuje novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.