Výtěžek z nového Humble Bundle půjde na boj s koronavirem

Pokud jste již delší dobu chtěli podpořit organizace pomáhající těm, kteří bojují s koronavirem, dobrou příležitostí je nejnovější Humble Bundle. Balík s názvem Humble Conquer COVID-19 nabízí za 28 eur (nebo více – záleží na vás) kolekci více než čtyř desítek steamových her v hodnotě téměř 1 100 dolarů a obsahuje hity jako Hollow Knight, Into The Breach nebo Tropico 4.

Dalšími „peckami“, jsou např. Broken Age, Europa Universalis IV, Brothers – A Tale of Two Sons, Superhot, World of Goo, Super Hexagon nebo Killing Floor 2. Kromě toho je součástí balíku několik e-knih, digitálních komiksů, křížovek a program Music Maker EDM Edition.