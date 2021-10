Vysavač zdarma a 3 roky záruka. Nový Xiaomi 11T je extrémně výhodný

Očekávané smartphony Xiaomi 11T a 11T Pro zamířily na český trh. Včerejším dnem odstartovaly předobjednávky, které jsou mimořádně výhodné. K novinkám totiž dostanete jako dárek robotický vysavač Xiaomi v hodnotě 4 tisíc korun. U Mobil Pohotovosti navíc na novinky získáte zdarma prodlouženou záruku na 3 roky a ještě další bonusy.

Špičkové parametry za sympatickou cenu

Xiaomi 11T a 11T Pro mají slušnou šanci stát se bestsellery ve střední třídě. Za cenu startující na 12 990 korunách totiž nabízí velmi zajímavé parametry, které by jim v některých ohledech mohla závidět i leckterá konkurenční vlajková loď.

Za zmínku jednoznačně stojí 120Hz AMOLED displej s HDR10+, 108Mpx fotoaparát s podporou nahrávání do 8K a HDR10+, bleskurychlé až 120W nabíjení, 5000mAh baterie, duální reproduktory Harman Kardon s podporou Dolby Atmos, 8GB RAM nebo špičkový procesor Snapdragon 888 u modelu 11T Pro.

Chytrý vysavač jako dárek

Pokud vám Xiaomi 11T nebo 11T Pro padl do oka, určitě si nenechte ujít šanci, kdy k telefonu získáte jako dárek chytrý vysavač Xiaomi Mi Robot Vacuum Essential v hodnotě 3 990 korun. Akce platí do vyprodání zásob, které jsou omezené, nejpozději však do 17. října. U Mobil Pohotovosti k telefonu navíc zdarma získáte prodlouženou 3letou záruku a také záruku na bezplatnou výměnu displeje. Telefon si také můžete snadno pořídit na splátky s 0% navýšením.