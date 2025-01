Vyrobit počítačovou hru stojí třikrát víc než film na Netflixu. A kvalita může být žalostná

Rozpočty na vývoj AAA videoher strmě stoupají

Některé z posledních dílů Call of Duty například stojí 700 milionů dolarů

Nabízí se legitimní otázka: jak je možné, že před deseti lety šlo vyrobit hru za zlomek ceny?

Zábavní průmysl finančně bobtná každým rokem. Pozorovat to můžeme jak na zvyšujících se cenách za televizní i videoherní zábavu, neřkuli za kino, tak i na masivně rostoucích rozpočtech jednotlivých děl. Vyrobit film pro streamovací platformu dnes stojí 3–4× více než natočit velkofilm s obří produkcí na přelomu století. A to jste ještě neviděli, kolik dnes stojí vyrobit počítačovou hru.

Vyšší rozpočet, vyšší kvalita?

Videoherní průmysl je dnes absolutně nejvýdělečnější segmentem ze všech kulturních odvětví. Už tak slušný nárůst navíc vyeskalovala covidová pandemie, kdy lidé často museli trávit čas doma a chtěli hrát videohry. Stačí se podívat na pár statistik: v roce 2021 vydělal celý segment 178,2 miliard dolarů (4,3 bilionu korun), o rok později to bylo 184,4 miliard (4,5 bilionu korun) a v roce 2023 to bylo údajně až 187 miliard dolarů (skoro 4,6 bilionu korun).

Nutno uznat, že zhruba polovinu všech videoherních příjmů mají na kontě mobilní hry, které jsou tolik populární v jihovýchodní Asii. Mimochodem příjmy z her za uvedené roky se plus minus přesně rovnají kombinaci příjmů filmového průmyslu a VOD platforem. Abyste byli v obraze.

Jenomže jak slušně bobtnají příjmy, zvedá se i standard v otázce toho, kolik stojí jednotlivá díla vyrobit. A to hovoříme o fenoménu, který prochází jako černá nit jak filmovým, tak videoherním průmyslem: rozpočty neúměrně vysoké v kontextu kvality finálního produktu.

Hry dražší než nejdražší filmy

Běžná cena celovečerního filmu uvedeného do kin byla ještě před několika lety do 100 milionů dolarů. Někde nad touto úrovní byste našli velkofilmy Christophera Nolana (Počátek, Interstellar) a kolem hranice 300 milionů dolarů ty skutečně nejdražší bijáky, typicky marvelovky jako Avangers: Age of Ultron a Endgame. Nejdražším filmem historie zůstávají Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna z roku 2011 s rozpočtem 379 milionů dolarů (9,3 miliard korun).

Oproti tomu obsahově i produkčně výrazně menší netflixovské filmy stojí… neúměrně podobně. Globálně nejsledovanější film na Netflixu, akční komedie Red Notice se skoro 231 miliony zhlédnutí, si odnesl víceméně průměrná hodnocení. Stejně je na tom i akční thriller The Gray Man, který se natáčel v Praze. Oba tyto snímky svým rozpočtem mírně přesáhly hranici 200 milionů dolarů. Považte: produkčně de facto televizní tvorba, filmy ani nešly do kin. A rozpočet dvakrát vyšší než Nolanův Oppenheimer.

A u her je to podobné. Zatímco americké studio Naughty Dog dokázalo kolem roku 2009 vyrobit Uncharted 2: Among Thieves s rozpočtem 20 milionů dolarů (490 milionů korun), druhý díl The Last of Us z roku 2020 vyšel na 220 milionů dolarů (5,4 miliardy korun). A to ani zdaleka nejde o nejdražší videohru.

Server Game File odhalil, že dost možná ty nejdražší hry má na kontě studio Activision Blizzard. Například střílečka Call of Duty: Modern Warfare z roku 2019 za celou dobu své životnosti spolykala 640 milionů dolarů (15,7 miliardy korun), prodalo se 41 milionů kopií. Nástupce Call of Duty: Black Ops Cold War z roku 2020 vyšel dokonce na 700 milionů dolarů (17,2 miliardy korun) a prodalo se 30 milionů kopií.

Proč jsou hry pořád dražší?

Přijít zákonitě musí matka všech otázek: kam ty peníze jdou? Pokud bylo možné před víc jak 10 lety vyrobit luxusní příběhovou hru, která vypadala absolutně nadčasově po grafické stránce i co do hratelnosti a stála méně jak desetinu ceny současných her, co mají novinky o tolik lepší?

Why do video games cost so much to make these days? A recent NYT article pinned bloated budgets on the graphical arms race, but that's only a small part of the equation. The real problem? Rampant mismanagement.This week's column is a spicy one: www.bloomberg.com/news/newslet… — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-01-10T18:01:52.255Z

Toto téma probírá ve svém článku pro Bloomberg herní novinář a insider Jason Schreier. Ačkoliv neexistuje ultimátní odpověď, protože ta závisí studio od studia, tým od týmu. Největším žroutem peněz z rozpočtu vývojářských studií jsou samotní lidé. Plat herního vývojáře z dražší lokality, jakou je třeba Los Angeles, může být mezi 15 a 20 tisíci dolary měsíčně (400–500 tisíc korun).

Tým o zhruba 100 takových zaměstnancích stojí ročně 18 milionů dolarů (441 milionů korun). A to jsou jen mzdy zaměstnancům. Další peníze stojí pronájem prostor, licence pro softwarové nástroje, hardware a v neposlední řadě marketing, který může v některých případech spolykat až polovinu celkového rozpočtu.

Hodně lidí, málo času a spousta chyb

Druhým extrémním žroutem peněz v herním průmyslu je čas. Vytvořit kvalitní hru není možné za 12 měsíců. Dřív to běžně trvalo 2 roky, například první a druhý díl Uncharted dělí 2 roky. Dnes se čas strávený s vývojem nové hry u každého studia výrazně prodlužuje, může jít o 4, 5 i více let. Jen u dnes zmíněného Black Ops Cold War trvalo několik roků hru vyrobit, následně byla část týmu vyčleněna, aby se o hru starala i po vydání. Celkově prý mohlo jít o nižší stovky zaměstnanců.

Schreier se domnívá, že za rostoucí výrobní cenou videoher je ještě jeden aspekt – nevhodná manažerská rozhodnutí. „Kvůli tomu, že se společnosti honí za trendy, špatně odhadují a nemají jasnou kreativní vizi. Neefektivní pracovní postupy, technologické posuny a nejistí vedoucí pracovníci mohou být příčinou promarněného času, což se rovná vyšším rozpočtům. […] Pokud se herní společnosti diví, jak se jejich rozpočty skutečně vyšplhaly na devítimístnou částku, možná je čas na trochu sebereflexe,“ dodal insider agentury Bloomberg.