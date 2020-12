Výřezy v displeji v ohrožení? Takhle fotí první kamera umístěná pod displej telefonu

ZTE Axon 20 5G je prvním komerčně dostupným smartphonem na světě, který se pyšní selfie kamerkou skrytou přímo do displeje. Tento telefon byl představen už v září tohoto roku, nicméně prodávat se začal teprve nyní. Jeden exemplář se dostal i do rukou redaktorů serveru TheVerge, a ti schopnosti poddisplejové kamerky otestovali na vlastní kůži.

První snímky z poddisplejové kamerky vypadají dosti nepřesvědčivě

Zajímavé je, že ZTE Axon 20 5G není vlajkový smartphone. Pokud výrobci chtějí poddisplejové kamery k tomu, aby se zbavili všech otvorů a výřezů a přivedli displej až k samotným okrajům zařízení, tak to v tomto případě tak úplně neplatí. Rámečky jsou v porovnání se současnou vlajkovou produkcí o něco širší, ale i tak telefon vypadá zepředu elegantně. Při tmavých scénách na displeji není skrytá selfie kamerka takřka vidět, zatímco při zobrazení bílé je její umístění jasně patrné.

A jak je na tom telefon s tvorbou selfie snímků? První vyprodukované fotografie vypadají opravdu mizerně. Vrstvy displeje nad snímačem jsou jasně znát, fotografie působí, jakoby je překrývala mlha nebo nějaký film. Zejména vzdálenější objekty jsou na snímcích nepřirozeně rozpité a barvy jsou vybledlé.

Ani v noci to není řádná sláva, opět dochází ke ztrátě detailů a snímky navíc trápí velké množství šumu.

ZTE Axon 20 5G je zkrátka prvním odrazovým můstkem, na kterém je možné pilovat technologii do dalších generací. Ostatně i Samsung se nechal slyšet, že měl poddisplejovou selfie kameru již připravenou do letošních vlajkových modelů, avšak kvůli nepřesvědčivým výsledkům ji odložil na příští rok, kde by měla debutovat ve smartphonu Galaxy Z Fold 3. Nechme se překvapit, zda to inženýři Samsungu zvládnou lépe než jejich kolegové v ZTE.