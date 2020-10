Výřezu displeje se nezbaví ani iPhone 13. Bude ale menší

Už příští týden Apple odhalí nové iPhony. Dočkáme se hned čtyř variant – přímých nástupců loňských modelů a zbrusu nového iPhone 12 mini s 5,4“ displejem. Všechny chystané telefony budou vybaveny TrueDepth kamerkou s technologií Face ID k rozpoznání uživatele podle obličeje, která bude tradičně umístěna do výřezu v displeji. Jeho velikost se bohužel mezigeneračně nezmění, změnu ale prý můžeme očekávat v příštím roce.

Podle uznávaného informátora Ice Universe výřez displeje nezmizí z iPhonů ani v příštím roce, ale měl by být na výšku o něco tenčí. Šířka pravděpodobně zůstane stejná jako dosud. Chvíli se spekulovalo, že se Apple vrátí ke čtečce otisků prstů, která by mohla být umístěna v displeji nebo v zamykacím tlačítku, ale pokud se tak stane, pravděpodobně se bude jednat pouze o doplňkovou možnost autentizace. Face ID se do důchodu evidentně zatím nechystá.