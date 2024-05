Vypadá jako iPod, ale umí telefonovat. tinyPod je netradiční pouzdro pro Apple Watch

tinyPod je netradiční pouzdro pro chytré hodinky Apple Watch

Má ambici z nich vytvořit „telefon“, který bude připomínat legendární iPod

Na trhu se objeví v létě letošního roku

Nejúspěšnější produkt společnosti Apple všech dob, kterým je bezesporu iPhone, se měl v jednu chvíli mnohem více podobat zařízení iPod než tomu, co nakonec gigant z Cupertina vyrobil. iPod byl pro Apple takovým hitem, že společnost přirozeně zkoumala možnost výroby iPhonu, který by vypadal a působil podobně jako její tehdejší nejvýdělečnější produkt. Ani 17 let po uvedení iPhonu na trh není myšlenka telefonu inspirovaného iPodem v propadlišti dějin.

tinyPod je elegantní pouzdro pro hodinky Apple Watch

Zařízení s názvem tinyPod bude oficiálně představeno až někdy v létě, ale na sociální síti X (dříve známé jako Twitter) se o něm postupně dozvídáme malé střípky informací už několik měsíců. Nové video nám zatím poskytlo dosud nejlepší pohled na zařízení. Název sice odkazuje na kapesní hudební přehrávač, ve skutečnosti ale jde o něco mnohem více – konkrétně se jedná o pouzdro pro chytré hodinky Apple Watch.

tinyPod je v podstatě pouzdro pro základní hardware Apple Watch, které se inspiruje iPodem a dělá z hodinek něco jako malý telefon. A místo korunky Digital Crown budete k navigaci v systému watchOS používat přiložené klikací kolečko podobné iPodu. V době, kdy mnoho uživatelů bojuje se závislostí na telefonu, je myšlenka vzít hodinky Apple Watch a udělat z nich méně návykový „telefon“ vcelku fascinující. S pouzdrem tinyPod sice budete bez telefonu, ale o spojení se světem nepřijdete – ostatně Apple Watch mají většinu důležitých aplikací, stejně jako připojení k mobilní síti v případě dražších verzí.

Většinu žroutů času ale na Apple Watch nenajdete, případně jen v omezené verzi, což vás chtě nechtě od zbytečného trávení času na chytrém telefonu odradí. tinyPod je elegantním řešením potřeby některých lidí mít v životě „hloupý“ telefon, aniž by se museli zcela vzdát všech výdobytků moderní doby.