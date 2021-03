Vylepšené Nintendo Switch na obzoru: větší displej i 4K rozlišení v televizním režimu

Ještě letos bychom se měli dočkat nové videoherní konzole od společnosti Nintendo. Dlouho očekávaná a hojně spekulovaná vylepšená verze konzole Nintendo Switch by měla dorazit na trh před Vánoci. Ve výbavě by měla mít 7palcový OLED displej od Samsungu a po připojení k televizi i dostatek výkonu pro hraní v rozlišení 4K. S informacemi jako první přišla zpravodajská agentura Bloomberg.

Výroba nových displejů má odstartovat již v červnu, přičemž minimálně zpočátku byl měl Samsung vyrábět necelý milion displejů měsíčně. Největších změn ve srovnání s předchůdci přitom dozná právě obrazovka, jejíž úhlopříčka povyskočí na 7 palců. Z pohledu zobrazovací technologie půjde o OLED displej s rozlišením 720p. První várka obrazovek by měla dorazit do montoven někdy v průběhu července.

Podle novináře Imrana Khana by vybraná vývojářská studia už měla mít k dispozici vývojářskou verzi konzole.

It's funny, I was talking to some people today who were like "There's enough people with dev kits that leaks should happen any day now."

Guess it didn't even take that long.

— Imran Khan (@imranzomg) March 4, 2021