Vylepšená verze Zaklínače 3 poodhalila nové datum vydání. Dočkáme se letos?

Herní studio CD Projekt upřesnilo datum vydání očekávaného next-gen patche pro Zaklínače 3. Natěšení fanoušci se dočkají ještě letos, konkrétně v závěrečném čtvrtletí. Polští vývojáři to uvedli na sociálních sítích při příležitosti uplynutí sedmi let od vydání oblíbené hry, která si k dnešnímu dni našla cestu k více než 40 milionům hráčů po celém světě.

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?

We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.

See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh

— The Witcher (@witchergame) May 19, 2022