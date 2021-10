Vylepšená trilogie GTA potvrzena. Příští rok dorazí i na mobily

Dost bylo spekulací. Studio Rockstar Games oficiálně potvrdilo existenci kolekce, která nabídne vylepšené verze legendárních her Grand Theft Auto 3, Vice City a San Andreas. Jak správně naznačovaly nedávné úniky, kolekce ponese název Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Bez ohledu na platformu

Verze pro Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC (přes Rockstar Games Launcher) a Nintento Switch dorazí ještě letos. Dočkají se také hráči na mobilních telefonech – verze pro iOS a Android však dorazí až v průběhu roku 2022.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Coming Soon

Vývojáři u všech tří her slibují plošná vylepšení včetně grafického kabátku či upravené hratelnosti v duchu současné videoherní produkce. Zároveň však fanoušky ubezpečují, že dojde k zachování původní estetiky i pocitu z hraní.

GTA slaví kulatiny

Více informací bychom se měli dle Rockstaru dozvědět v následujících týdnech. Od příštího týdne začnou z digitálních obchodů mizet současné verze hry, pakliže toužíte po zcela původním zážitku, máte posledních pár dní na jejich zakoupení.

Vydání kolekce se překrývá s výročím dvaceti let od původního vydání Grand Theft Auto 3 (2001, PS2). Už dříve Rockstar lákal na zajímavé oslavy v GTA Online.