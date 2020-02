Vyhrál Oscara, poté začal kritizovat Apple za špatnou klávesnici

Režisér mnoha úspěšných filmů a čerstvý výherce Oscara za nejlepší scénář, Taika Waititi, se po slavnostním ceremoniálu otevřeně pustil do Applu. Novozélandský režisér byl totiž novináři dotázán, na co by si měli scénáristé stěžovat u producentů a jaké problémy s nimi řešit. Taika vzápětí odpověděl: ”Apple by měl spravit ty svoje klávesnice. Už na nich nejde psát, zhoršily se. Kvůli nim mám chuť se vrátit k PC.” Kritizoval zejména malý zdvih kláves a svůj názor podpořil tvrzením, že má kvůli špatnému rozložení klávesnice dokonce problémy s rameny.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm

