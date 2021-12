Výdrž 40 dní. Nové Amazfit GTR 3 zaujmou slušnou baterií a nízkou cenou

Amazfit chytré hodinky zkrátka umí a nové GTS 3 a GTR 3 jsou toho důkazem. Opět jde po designové stránce o vkusné kousky s velmi zajímavým poměrem cena/výkon, v čele s až 40denní výdrží baterie. Letos si však Amazfit připravil ještě jednu specialitu – model GTR 3 Pro, který nabízí větší displej a několik funkcí navíc, třeba i možnost s nimi volat.

Amazfit GTS 3 a GTR 3

Amazfit GTS 3 a GTR 3 jsou z hlediska nabídky funkcí prakticky totožné, liší se však zásadně tvarem ciferníku a tudíž i designem. Zatímco GTS 3 nabízí obdélníkový 1,45“ displej, model GTR 3 sází na klasický vzhled v čele s kulatým 1,39“ displejem. V obou případech jde o AMOLED s podporou Always-on.

Z hlediska funkcí se ale modely od sebe nijak neliší a počítat můžete s monitoringem spánku i dechu a měřením tepu, úrovně stresu a dokonce i hladiny kyslíku v krvi (SPO2), které probíhá pravidelně po celý den. Samozřejmostí je voděodolnost do 50 metrů. Ve výbavě nechybí ani nová citlivější GPS, 150 sportovních režimů či více než stovka ciferníků. Novinkou je systém Zepp OS, který zvládá instalovat aplikace třetích stran. Ovšem tím nejlepším je výdrž baterie, neboť Amazfit GTR 3 vydrží na jedno nabití 21 dní běžného provozu, nebo až 40 dní v režimu šetření. Model GTS 3 nabízí poloviční výdrž, nicméně i ta je nadstandardní.

Amazfit GTR 3 Pro

Amazfit si ale u třetí generace svých hodinek přichystal ještě jeden model, a to Amazfit GTR 3 Pro. Jak už název napovídá, jde o vylepšenou verzi modelu s kulatým ciferníkem. Byť rozměrově jsou hodinky stejné, displej modelu GTR 3 Pro vyrostl na 1,45“ a může se tak pochlubit minimálními rámečky. Kromě toho dostaly hodinky do vínku také reproduktor, a tudíž s nimi, i díky přítomnému mikrofonu, je možné volat. Přidanou hodnotou je také širší nabídka ciferníků a především pak interní 2,3GB paměť, do které lze nahrát hudbu a poslouchat ji například při běhu. Amazfit GTR 3 Pro si přitom zachovaly slušnou výdrž baterie – 12 dní běžného provozu, nebo až 30 dní v režimu šetření.

Cena Amazfit GT 3

Chytré hodinky Amazfit jsou oblíbené mimo jiné i díky nízké cenovce a jinak tomu nebude ani v případě nových modelů. Amazfit GTS 3 vychází na 3 890 Kč. Stejná cena platí i pro Amazfit GTR 3. Vylepšené Amazfit GTR 3 Pro vás pak vyjdou na 4 990 Kč. Nicméně připlatit si něco málo přes tisíc korun za větší displej, možnost s hodinkami volat a poslouchat z nich hudbu se leckomu jistě vyplatí.