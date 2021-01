Vydavatel Cyberpunku 2077 se hráčům omlouvá za chyby. Slibuje řadu updatů i bezplatná DLC

I make fun of Cyberpunk 2077 so you won't have to

Xbox: Sir Zanny Subreddit: https://www.reddit.com/r/ZanClan/ Discord: https://discord.gg/rr8BaNv ►Music used Xbox pain montage: Inception - Karl Casey @ White Bat Audio https://www.youtube.com/watch?v=_L-rn7j3N6Y Displate ad: Composer - Jeong Hye In [Contact the Artist] +E-Mail Adress bugumi2018@gmail.com Sad Maul: Music Info: Sad Emotional Piano by DS Productions Music Link: https://youtu.be/MzXCyO0DcyU Stealth attempt: Hunter - Avery Alexander https://www.youtube.com/watch?v=JiAlZIW7hsQ Italian: Title: Bushwick Tarantella Artist: Kevin MacLeod Genre: Pop Mood: Happy Download: https://www.youtube.com/audiolibrary_... ►Outro music: Jazz In Paris - Media Right Productions https://www.youtube.com/watch?v=mNLJMTRvyj8">