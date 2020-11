Vybrali jsme šest věcí, které umí pouze iPhone 12

Ne všechny nové modely iPhonů jsou pro Apple a jeho vývoj stejně důležité. Občas se dočkáme jen dílčích změn a kosmetických úprav. Letošní řada iPhone 12 a iPhone 12 Pro je naopak jednou z těch zásadních generačních obměn, která udává trend na dalších několik let. Dočkali jsme se zásadních vylepšení, díky kterým na novou řadu určitě přejde větší počet uživatelů.

Už jsme si asi zvykli na to, že mobilní procesory série A nepřináší s každou řadou takové navýšení výkonu, které bychom zaznamenali při běžném denním použití. Nejde už tolik o zrychlování uživatelského prostředí jako o nárůst výkonu pro specializovanější použití (strojové učení nebo práce s rozšířenou realitou).

Větší výkon je vidět také v oblasti fotoaparátu, kde se už často dostáváme spíše do kategorie computational photography na úkor realističnosti. To je ale patrně směr, kam bude mobilní fotografie v dalších letech stejně směřovat.

Důsledkem těchto změn je to, že nové iPhony umí mnoho věcí, které už ty staré nikdo nenaučí. Dokonce ani loňské modely s procesory A13 vám nezajistí dostatek výkonu pro některé náročnější funkce. Další novinky pak z iPhonů 12 dělají ještě odolnější zařízení s možností připojení celé řady nového příslušenství.

Neskutečné noční fotky díky LiDARu

LiDAR není až takovou novinkou, protože se objevil už v létě u nového iPadu Pro, ale iPhone 12 Pro toho s ním dokáže mnohem více.

U iPadu Pro je LiDAR určen spíše pro použití v oblasti rozšířené reality, příliš však nezasahuje do oblasti fotoaparátu, což se i potvrdilo v porovnání fotoaparátů iPhonu 11 Pro a 12 Pro právě oproti iPadu Pro.

iPhone 12 Pro je jednoznačně zařízení, které z LiDARu dokáže vytěžit nejvíce v oblasti automatického ostření založeného na skenování okolního prostředí a také při fotografování v portrétním módu.

V praxi to znamená mnohem lepší výsledky při focení za horších světelných podmínek a také mnohem rychlejší automatické ostření v takovýchto podmínkách.

Efektivnější a jednodušší nabíjení díky MagSafe

V oblasti bezdrátového nabíjení Apple trochu zaspal. První iPhony s podporou bezdrátového nabíjení přišly v roce 2017, přičemž smartphony s Androidem tento typ nabíjení umožňovaly už o několik let dříve.

Apple možná nebyl první, ale snažil se k tomuto tématu přistoupit jinak a možná lépe než ostatní. Z této snahy vzešla i nabíječka AirPower, jejíž vydání se posouvalo až na rok 2018. Mnoho slávy si neužila, protože na začátku roku 2019 byl její vývoj zastaven a celý projekt ukončen.

Z této neslavné epizody se Apple pokusil vyjít úplně novou technologií, která přinese spolehlivé a efektivní bezdrátové nabíjení. Jedná se o sadu kulatých magnetů v těle iPhonu 12, která má zajistit přesné umístění nabíječky a díky tomu nabíjecí výkon 15 W. Další výhodou by měla být celá řada nového magnetického příslušenství.

Zatím se zdá, že ne všechny varianty tohoto příslušenství jsou stoprocentně funkční. I přesto se ale jedná o zajímavý počin, který do budoucna může Applu přinést novou konkurenční výhodu.

Nahrávání Dolby Video HDR videí

Když Apple oznámil, že nový iPhone 12 bude díky čipu A14 zvládat nahrávání v Dolby Video HDR, pro mnohé to bylo velkým překvapením. Na druhou stranu nutno uznat, že plno lidí nijak zásadně nejásalo a možná ani nevidělo reálný přínos této technologie.

Pro pochopení celé situace je nutno zmínit, že iPhone 12 není jen prvním smartphonem s možností nahrávání Dolby Video HDR, ale je to obecně první kamera, která tento standard zvládá. Zatím ani profesionální kamery neumí snímat obraz v Dolby Video HDR.

Standardní Dolby Vision HDR obsah zatím vzniká tak, že se video natočí drahou kamerou se schopností 10-bitového záznamu, poté se „obarví“ na dalším hodně drahém počítači a následně se dá takové video zobrazit na hodně drahém HDR displeji.

U iPhonu 12 byla všechna tato výpočetní síla vměstnána do A14 čipu, který je schopen v reálném čase k videu přidávat právě Dolby Vision metadata.

Příjemnou zprávou u této funkce je, že je dostupná pro iPhone 12 Pro i pro iPhone 12. Pochopitelně tu ale je menší limitace. 12 Pro zvládne 4K rozlišení při 60 fps ale slabší „dvanáctka“ jen 30 fps.

Focení do formátu ProRAW

Apple umožňoval focení do formátu RAW už od vydání iOS 10 v roce 2016, nevýhodou ale bylo, že jste si museli vždy vybrat, jestli chcete RAW formát nebo byste rádi těžili z výhod, které přináší funkce Applu využívající computational photography.

V dřívějších letech nebylo moc co řešit. Apple toho ještě s fotkami neuměl tolik, a proto ani nebylo moc o co přijít při volbě RAW formátu. S příchodem iPhonu 11 a procesoru A13 se to ale dost změnilo. iPhony najednou uměly Smart HDR, Deep Fusion nebo Night Mode. Pro fotografy najednou vyvstal problém ve volbě preferovaného formátu.

V letošním roce tento problém Apple vyřešil novým ProRAW formátem, který umožňuje fotku snímat v čistém RAW formátu, ale i tak je možné ji obohatit o výpočty Neural Enginu čipu A14. Při pozdější úpravě pak lze zvolit čistou RAW fotku nebo ji vylepšit o data vypočtená výkonným hardwarem.

V tomto případě bohužel novou funkci mají pouze nejvyšší modely Pro. Levnějšího iPhonu 12 a iPhonu 12 mini se toto netýká, ačkoliv všechny modely mají stejně výkonný procesor A14. Buď to tedy Apple udělal čistě z marketingových důvodů. Případně ještě může hrát roli fakt, že iPhone 12 má jen poloviční operační paměť oproti modelu Pro.

Šetření baterie při použití 5G sítí

Další zásadní novinkou je očekávaná přítomnost podpory 5G sítí ve všech nových iPhonech 12. V tomto případě Apple nezaspal a představil opravdu první 5G smartphony (stejně tomu bylo u 3G i LTE).

Ještě větší pochvalu si ale zaslouží to, že Apple vyčkal na druhou generaci čipů, které jsou mnohem energeticky efektivnější díky tzv. „Smart Data Mode“. To je mód, který 5G aktivuje jen v momentech, kdy je opravdu potřeba.

5G je stále mnohem energeticky náročnější než 4G LTE, což je ještě znatelnější, pokud používáte ultra rychlé připojení mmWave 5G. Už i některé praktické testy ukázaly, že surfování ryze pomocí 5G ubere iPhonu až dvě hodiny z výdrže na baterii navíc.

Opravdový přínos módu šetření baterie asi budeme moci potvrdit až časem. Už teď je ale zřejmé, že většina uživatelů 5G připojení využije opravdu jen zlomek času, který na telefonu tráví. Z tohoto úhlu pohledu jde určitě o dobrý krok směrem k energetické efektivitě při zachování vysokých rychlostí síťového připojení.

Odolnost proti pádům

Letošní iPhony se chlubí také technologií „Ceramic Shield“, která má zajistit čtyřikrát lepší ochranu proti pádu (oproti minulé generaci iPhonů). V podstatě by se mělo jednat o jakousi lepší variantu Gorilla Glass 6.

Testy už nyní prokazují, že odolnost nových iPhonů je opravdu slušná. Je však nutno dodat, že se bavíme o pádech. Poškrábat telefon stále není žádný velký problém.

Odolnější displej je určitě výhodou, otázkou ale zůstává, jestli to je dostačující důvod pro používání nových iPhonů bez ochranných skel a pouzder, protože záda telefonu zůstávají stále velmi zranitelná. Pořád je ale lepší mít prasklá záda telefonu než nepoužitelný displej s „pavoukem“.