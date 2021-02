Vše, co víme o iPhone 13: Apple vylepší displej, fotoaparáty i nabíjení

Poslední generace iPhonů vytvořila ve čtvrtém kvartále loňského roku prodejní rekord, který se bude Applu (i jeho konkurentům) jen těžko překonávat. Přesto se o to Apple letos znovu pokusí, a to chystanými smartphony řady iPhone 13 (nebo iPhone 12S?). Jaké budou?

120Hz displeje s podporou Always-On

Podle spolehlivého informátora Maxe Weinbacha se letošní iPhony dočkají několika zajímavých novinek. Vylepšovat se například budou displeje, Apple opět použije OLED panely (pravděpodobně LTPO), které však v řadě Pro nabídnou obnovovací frekvenci až 120 Hz. Přibude i podpora funkce Always-On, kterou konkurence používá už mnoho let. V případě iPhonů bude Always-On režim vypadat jako ztlumená zamykací obrazovka, u které budou vždy viditelné hodiny, datum, stav nabití baterie a ikony zmeškaných notifikací.

Zajímavá je rovněž informace, že nové iPhony se nemají od těch loňských fyzicky ani v designu lišit, jediným rozdílem má být nový matný povrch zad, který by se mohl podobat poslední generaci Pixelů. To znamená, že Apple pravděpodobně nesáhne k dlouze spekulované redukci velikosti výřeze pro True Depth kameru na přední straně.

EXCLUSIVE iPhone 13 Feature Leaks! Always On, MagSafe+ & More!

Watch this video on YouTube

U displeje ještě zůstaneme. Podle nejnovějších informací serveru Bloomberg pod ně Apple integruje čtečku otisků prstů, která umožní bezproblémové biometrické ověřování uživatele i s nasazenou rouškou na obličeji.

Fotoaparát měsíce

Apple pochopitelně chystá nová vylepšení fotoaparátu. Jedním z nich má být funkce astrofotografie, tedy pořizování snímků temné noční oblohy. iPhone se má do režimu astrofotografie přepínat automaticky, když bude namířen na nebe; díky umělé inteligenci a strojovému učení telefon správně rozpozná měsíc a hvězdy a na základě toho automaticky upraví nastavení, aby snímky noční oblohy vypadaly co nejvěrněji.

Nové iPhony se také naučí pořizovat „portrétní videa“, tedy videozáběry s rozmazaným pozadím. Po hardwarové stránce se má nejvíce změnit širokoúhlý snímač, který dostane jak nový senzor, tak lepší čočku.

Silnější Mag Safe

Max Weinbach také očekává, že Apple u letošních iPhonů zesílí magnety jeho nového nabíjecího systému Mag Safe. Tento krok patrně vylepší použitelnost této technologie, zejména v oblasti nového příslušenství, kterým by mohly být držáky do aut či různé stativy. Zároveň by mělo dojít ke zvýšení spolehlivost samotného nabíjení, což by mělo být důležité v budoucích iPhonech, které mají být zcela bez konektorů.