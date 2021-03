Vše, co potřebujete vědět o NFT: fenomén digitálního umění za miliardy dolarů

Možná jste v nedávné době narazili na zkratku NFT. Ta je často zmiňována v souvislosti s kryptoměnami, blockchainem a uměleckými díly (někdy možná raději jen díly), které se obchodují mnohdy za astronomické částky. Pokud jste zatím nenahlédli pod pokličku tohoto nového fenoménu, v tomto článku vám objasníme o co se jedná.

Začneme vysvětlením záhadné zkratky NFT. Takzvaný „non-fungible token“ je digitální dokument, který nelze zaměnit. Často se používá přirovnání k měnám, kdy „fungible-token“ tedy zaměnitelný token je například 1 Kč, kterou lze s kýmkoliv vyměnit za jinou 1 Kč a jedná se v podstatě o převod 1 ku 1. Dostanete to stejné, co jste odevzdali.

V případě nezaměnitelných tokenů lze přirovnat spíše k různým sběratelským kartičkám, ať už se jedná o hokejisty, basketbalisty nebo pokémony, které opět můžete vyměňovat, ale za danou kartu dostanete vždy jinou kartu a každá karta je originál.

NFT je tedy digitální dokument s unikátním kódem a zápisem do blockchainu, který označuje jeho majitele. I když tedy např. daný obrázek někdo zkopíruje a použije jinde, pravý majitel zůstane zaznamenán v blockchainu. K tomuto lze použít zápis pomocí různých kryptoměn, nejvíce se ale využívá Ethereum (ETH).

Samozřejmě se nemusí jednat jen o grafická díla, ale NFT může být textový soubor, krátký výstřižek videa, hudba nebo dokonce tweet. Daná díla lze převádět na další majitele, přičemž každý další převod je zaznamenán do blockchainu. Díky tomu je z NFT zajímavá investiční komodita a dokonce už existují burzy, kde se takové „digitální umění“ nakupuje. Otázkou zůstává, jak dlouho si budou digitální obrázky držet svou hodnotu a jestli za pět let ještě někdo bude vědět, co to NFT bylo.

V podstatě se jedná o digitální verzi obchodování s uměním. I v reálném světě je možné si zakoupit reprodukci díla jakéhokoliv známého nebo neznámého autora, originál je ale většinou jen jeden. U NFT je to velmi podobné. Kopií může po internetu kolovat tisíce, originální majitel je ale zapsán v blockchainu, který je decentralizovaný a nikdo jej nemůže jen tak přepsat.

Ano, samozřejmě můžeme namítat, že originál od Moneta má přidanou hodnotu v tom, že je to opravdu kus fyzického materiálu, který autor před lety vytvořil. V případě digitální kopie je originál od kopie nerozeznatelný a tak vás může hřát pouze zápis o vlastnictví v blockchainu.

Pokud jste autor díla, přínos NFT je zřejmý. Jestliže vaše umění prodáte, dostanete zaplaceno. Dokonce je možné, abyste utržili podíl z ceny pokaždé, když je dané NFT přeprodáno jinému uživateli. Na druhou stranu jako nakupující můžete mít dobrý pocit z podpory umělce a můžete se kochat zápisem o vašem vlastnictví v blockchainu.

Patrně hlavním důvodem, proč je zkratka NFT skloňovaná čím dál častěji, je ale snaha vydělat. Většina majitelů jakéhokoliv NFT samozřejmě doufá, že cena v budoucnu poroste a svou sbírku budou schopni prodat mnohem dráž, než ji zakoupili.

Kromě virtuálního prostoru se objevují i snahy zakomponovat NFT do světa fyzických předmětů. Společnost Nike si nechala patentovat tenisky CryptoKicks, ke kterým dostanete digitálním certifikát v blockchainu o jejich vlastnictví. Pokud tenisky prodáte, i nového majitele půjde jako vlastníka zapsat.

Podobných pokusů asi bude přibývat, otázkou ale zůstává, jaký má propojování fyzických předmětů s blockchainem reálný význam. Co když vám takové tenisky ukradnou? Ve virtuálním prostoru budete stále jejich vlastníky, ale nohy zůstanou bosy. Nový majitel sice nebude „pravým“ vlastníkem, ale boty vám kvůli tomu asi nevrátí.

Napříč internetem už vzniklo mnoho různých NFT tržišť, kde lze tyto virtuální produkty nakupovat. Mezi nejznámější patří OpenSea, Rarible nebo Nifty Gateway. Celkový objem peněz v tomto odvětví a ty nejdražší kusy můžete sledovat na webu Juicy NFTs.

Uchování takového NFT pak probíhá velmi podobně jako u kryptoměn samotných. Nahrajete si je do speciální virtuální nebo hardwarové peněženky, která umí pracovat s NFT. Bezpečnost je tedy stejně jako u kryptoměn jen na zodpovědnosti každého uživatele.

Jedním z prvních NFT projektů jsou digitální kočky CryptoKitties. Ty vznikly už v roce 2017 a o rok později se nejdražší kočka s názvem Dragon prodala za neuvěřitelných 170 000 USD (necelé 4 miliony korun). Jedním z důvodů, proč je o tuto novou technologii takový zájem až nyní, je patrně rychlý rozvoj kryptoměn a jejich postupné přijetí širší populací.

Velký poprask způsobil také spoluzakladatel Jack Dorsey, když prohlásil, že jeho první tweet je na prodej. Tweet pochází z roku 2006 a už 15 let se na něj kdokoliv může podívat zcela zdarma. I přesto se nyní cena tohoto NFT vyšplhala na 2,5 milionu dolarů, což je v přepočtu asi 55 milionů korun.

just setting up my twttr

Další senzací je koláž s názvem Everyday: The First 5000 Days od umělce jménem Beeple. Ten po dobu třinácti let každý den maloval jeden obrázek a nyní je v podobě koláže nabídl na prodej jako NFT. Kromě toho, že se toto dílo vydražilo za necelých 70 milionů dolarů (1,5 miliardy korun) se jednalo také o první případ, kdy aukční síň Christie’s umožnila platbu v ETH.

Christie's is proud to offer "Everydays – The First 5000 Days" by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.

Learn more here https://t.co/srx95HCE0o | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco pic.twitter.com/zymq2DSjy7

— Christie's (@ChristiesInc) February 16, 2021