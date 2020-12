Vše, co potřebujete vědět o Galaxy S21 Ultra. Samsungu unikly kompletní parametry

Nová řada vlajkových smartphonů od Samsungu bude představena krátce po Novém roce, údajně se tak stane 14. ledna na tradiční akci Galaxy Unpacked. Samsung Galaxy S21 dorazí ve třech příchutích, z nichž nejvybavenější bude model Galaxy S21 Ultra. Díky serveru WinFuture.de si jej můžeme představit už dnes, neboť Samsungu se nepodařila uhlídat ani podoba telefonu, ani jeho výbava.

Nejvybavenější Samsung první poloviny příštího roku bude stejně jako jeho předchůdce pořádný macek. Jeho fyzické rozměry budou 165,1 × 75,6 × 8,9 mm, vážit bude 228 gramů. Telefon bude vyroben z kovu a ze skla, nabízen bude ve stříbrné a černé barvě.

Z hlediska designu očekávejme inovaci v oblasti hlavního fotoaparátu – vystouplý fotomodul bude tvořit obdélník se dvěma zaoblenými rohy, přičemž vystupovat bude přímo z levého a horního okraje telefonu a využije i jeho kovový rámeček. Díky tomu by mohl být modul fotoaparátu odolnější vůči poškození při pádu. Tělo telefonu má být také vzduchotěsné a prachotěsné podle normy IP68.

Čelní strana bude z velké části patřit displeji. Samsung použije 6,8“ Dynamic AMOLED 2X panel, který bude po stranách zakřivený, a budou jej obklopovat velmi tenké rámečky. Zobrazovač má nabídnout rozlišení 1 440 × 3 200 pixelů, adaptivní obnovovací frekvenci 1 – 120 Hz a maximální jas 1 600 nitů. O ochranu displeje se pak postará sklo Gorilla Glass Victus.

Dotyková vrstva bude podporovat i stylus S Pen, ovšem ten si budete muset koupit separátně a také přemýšlet, kam jej uschovat, v těle pro něj šachta nebude. Samsung bude stylus pro Galaxy S21 Ultra prodávat samostatně, nebo v balení se speciálním krytem obsahujícím poutko pro stylus.

Do displeje bude zabudována jak ultrazvuková čtečka otisků prstů, tak i selfie kamerka umístěná do otvoru uprostřed horní části panelu. Bude mít rozlišení 40 megapixelů a světelnost objektivu f/2.2.

Při pořizování fotografií a videa bude mít hlavní slovo fotoaparát na zádech tvořený čtyřmi samostatnými kamerami. Jejich konfigurace bude následující:

Zejména poslední jmenovaný fotoaparát má podávat obdivuhodné výkony, což má dokazovat i následující tweet.

My sources gave me 2 moon pic, one is the Exynos S21 Ultra that my source is using, another is the Exynos Note20 Ultra. Even with Twitter compression, you still can tell the difference between both 😁

Both pic are handheld 50x btw pic.twitter.com/WSTNTEekHo

— Snapdrachun 888 5G (@chunvn8888) December 20, 2020