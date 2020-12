Samsung prozradil datum premiéry čipsetu Exynos 2100. Stane se mozkem řady Galaxy S21

Vlajkové smartphony od Samsungu už několik let pohání v závislosti na konkrétním trhu dva různé čipsety – vlastní Samsung Exynos a Qualcomm Snapdragon. Na náš trh se dostávají modely výhradně s Exynosy, které jsou pro mnohé fanoušky trnem v oku. Zejména u letošních modelů se ukázalo, že procesory od Samsungu jsou v přímém porovnání méně výkonné, více hřejí a jsou energeticky náročnější. Příští generace by však mohla být jiná.

Samsung odhalil, že soupeře nedávno představeného Snapdragonu 888 představí 12. ledna, tedy pouhé dva dny před premiérou řady smartphonů Galaxy S21. Korejský gigant slibuje, že s bude jednat o zbrusu nový čipset, přičemž hashtag #Exynos_is_back má evokovat návrat mezi elitu. Více informací pozvánka neobsahuje, je však víceméně jisté, že hlavními benefity chystané novinky budou moderní 5nm výrobní proces a nativní podpora sítí 5G.

#Exynos_is_back

A whole new Exynos is coming.

January 12th, 2021. pic.twitter.com/d85kT9Xvru

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 18, 2020