Voyo: vybrali jsme ty nejlepší seriálové a filmové premiéry (březen 2024)

Na službu Voyo v březnu doputoval například český film Přišla v noci

Na své si přijdou i fanoušci kriminálek či oscarových titulů pro náročné

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. A nutno uznat, že v březnu se toho urodilo dost!

Přišla v noci

Datum premiéry: 9. března 2024

9. března 2024 Hrají: Simona Peková, Jiří Rendl, Annette Nesvadbová

Hororová komedie Přišla v noci (68 % na ČSFD) režisérů Jana Vejnara a Tomáše Pavlíčka je zcela určitě jedním z nejdůležitějších česko-slovenských filmových počinů loňského roku. Do kin se tento snímek dostal vloni v listopadu a nyní se u příležitosti udílení cen Český lev podíval také na streamovací platformu Voyo.

Na ploše příjemné 88minutové stopáže vypráví příběh dvou mladých lidí, u jejichž dveří jednoho večera zazvoní tchyně Valerie. Neočekávaná návštěva tchyně se mění v totální chaos a naše hlavní postavy bojují o své (nejen) duševní zdraví. O kvalitě díla vypovídají i 2 sošky lva (nejlepší režie a nejlepší herečka) a 3 proměněné ceny české filmové kritiky.

Revenant Zmrtvýchvstání (The Revenant)

Datum premiéry: 2. března 2024

2. března 2024 Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson

Že se Voyo neomezuje pouze na české a slovenské filmové a seriálové projekty, dokazuje i oscarový snímek Revenant Zmrtvýchvstání (80 % na ČSFD). Takřka 3hodinový naturalistický thriller z americko-tchajwansko-hongkongské produkce natočil Alejandro González Iñárritu, autor taktéž oscarového Birdmana.

Revenant vypráví příběh Hugha Glasse, zkušeného lovce kožešin v první polovině 19. století na americkém západě. Po útoku rozzuřené medvědice zůstane v zuboženém stavu, odmítá však zemřít – jeho hnacím motorem je pochopitelně pomsta. Na udílení Cen Akademie získal hned tři sošky, svou vytouženou si také konečně odnesl i Leonardo DiCaprio v roli „nesmrtelného“ Hugha Glasse.

Nevinná (Innocent)

Datum premiéry 2. řady: 24. března 2024

24. března 2024 Hrají: Jerry Iwu, Katherine Kelly, Tina Louise Owens

Nedá se svítit, krimi je prostě nejoblíbenější český žánr, a nemůžeme tedy vynechat premiéru zajímavé kriminálky. Na konci března zamíří na Voyo druhá série britského televizního krimi Nevinný (68 % na ČSFD), které Voyo označuje českým přechýleným názvem „Nevinná“ – podle hlavní ženské hrdinky.

Dvojka nabízí opět 4 epizody a pojednává o učitelce Sally Wright, která čelí nespravedlivému obvinění z vraždy šestnáctiletého studenta Mattyho, s nímž měla zároveň udržovat poměr. Čekání na premiéru si můžete zkrátit první řadou, která je dle hodnocení na ČSFD lepší.

Co jsme komu všichni udělali (Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu?)

Datum premiéry: 28. března 2024

28. března 2024 Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

A samozřejmě i něco na odlehčení. Diváci Voyo budou moci od konce března zhlédnout francouzskou komedii Co jsme komu všichni udělali? (70 % na ČSFD) z pera Philippa de Chauverona, který má na kontě již dva filmy z této komediální série, a tento je třetí. Všechny je navíc spojuje ještě jedno jméno – geniální francouzský komik Christian Clavier jako otec rodiny Claude.

Čtyři nyní již provdané dcery chystají pro otce Claudeho a maminku Marii oslavu 40. výročí od jejich svatby. Pozvou i příbuzné svých manželů, kteří pocházejí z různých koutů světa i různých kultur či náboženství. Je tak jisté, že tato sešlost přinese celou řadu nečekaných, trapných a šílených situací. Škoda jen, že Voyo nenabízí k zhlédnutí i první a druhý díl trilogie.