Volvo spojuje síly s Nvidií, do roku 2030 chtějí nabídnout plně autonomní řízení

- Tradiční švédská značka s čínskými majiteli Volvo plánuje do svých vozidel přinést autonomní řízení
- Pomoci jí v tom má partnerství s Nvidií
- První modely by mohly autonomním řízením disponovat už za pár let
Autonomní řízení je v současné době velkým tématem v rámci automobilového průmyslu, ostatně je to jen pár týdnů od chvíle, kdy tuto možnost oficiálně dostaly elektromobily od Tesly na našem území. Ani konkurenční značky nechtějí zůstávat pozadu, což platí také pro Volvo. To nyní spojuje síly s Nvidíí, která by tradiční značce měla pomoci se systémem pro částečně automatizované řízení typu „hands-free“ (bez použití rukou) z bodu do bodu.
Autonomní řízení ještě v této dekádě
Automobilka, která je v čínském vlastnictví a jejíž vozy jsou navrhovány ve Švédsku oznámila, že využije platformu pro autonomní řízení od Nvidie k pohánění nového systému částečně automatizovaného řízení, podobného systému Full Self-Driving (Supervised), jaké nabízí Tesla. Volvo uvádí, že nový systém pro jízdu z bodu do bodu bude na úrovni 2++, což znamená, že si poradí se složitým městským prostředím, včetně semaforů, značek Stop a nechráněných odboček doleva, aniž by bylo nutné, aby řidič výslovně zasahoval.
Volvo bude využívat platformu Hyperion od Nvidie, která zahrnuje například vysoce výkonné čipy, stejně jako další senzory umístěné po celém vozidle, díky nimž bude auto schopno vnímat a rozpoznávat své okolí. Automobilka rovněž využije software Alpamayo, který pomocí logických modelů vyhodnocuje složité podmínky na silnici a plánuje, kam zatočit, kdy zabrzdit nebo kdy zrychlit. Součástí této konfigurace nebude lidar, i když by laserový senzor mohl být přidán, pokud se Volvo v budoucnu rozhodne jej do systému začlenit.
„Naše značka Volvo je synonymem bezpečnosti a bezpečnost je synonymem důvěry,“ uvedl šéf softwarového inženýrství značky Alwin Bakkenes. „Lidé nastupují do našich aut s tím, že neočekávají, že by se mohlo stát něco špatného, ale instinktivně cítí, že pokud se někdy ocitnou v nějaké situaci. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili jejich bezpečnost a ochránili je před úrazem.“ Rozšířením stávající spolupráce se Volvo snaží napravit některé ze svých neúspěšných projektů v oblasti autonomního řízení z minulosti. Značka plánuje zpřístupnit nový systém napříč celou modelovou řadou. Firma však neprozradila, které modely budou k dispozici jako první.