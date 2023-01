Voličský průkaz vyřídíte online z pohodlí domova. Poradíme, jak na to

Voličský průkaz lze vyřídit online během několika minut

Stačí vám k tomu přihlášení do Portálu občana a aktivní Datová schránka

Žádost lze odeslat nejpozději do dnešní 16. hodiny

Pokud se nenacházíte v místě svého trvalého bydliště a chcete se účastnit druhého kola prezidentských voleb, které se uskuteční 27. a 28. ledna 2023, je potřeba si zažádat o voličských průkaz. Věděli jste ale, že jej lze „vybavit“ přímo z pohodlí vašeho domova? Stačí vám k tomu přihlášení do Portálu občana a aktivní Datová schránka pro fyzické osoby.

Pokud Datovou schránku nemáte, lze zřídit online, nicméně je nutné mít aktivní některý z prostředků pro elektronickou identifikaci (Identita občana). Jedná se například o eObčanku, bankovní identitu či mobilní klíč eGovernmentu.

Další možností je návštěva kterékoliv pobočky Czech Point, kde vám Datovou schránku založí zhruba za 5 minut. Pražané případně mohou on-line žádost odeslat skrze Portál Pražana. S voličským průkazem následně můžete hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Žádost lze podat do dnešní 16. hodiny

Jen pozor, online žádost o voličský průkaz na 2. kolo volby prezidenta republiky lze podávat pouze do pátku 20.1. do 16:00. Po vyplnění jednoduchého formuláře dostanete na výběr, zda vám má být voličský průkaz zaslán poštou (na libovolnou adresu v rámci ČR), případně si jej vyzvednete vy nebo zplnomocněná osoba na úřadu (ČR nebo zahraničí).

Do stejného termínu je samozřejmě možné zažádat o voličský průkaz písemně. Stejně tak o něj lze zažádat osobně na příslušném úřadě podle místa trvalého bydliště, a to nejpozději do 25. ledna 2023, 16:00. Je také dobré vědět, že pokud jste o voličský průkaz požádali a nakonec se rozhodnete hlasovat ve svém volebním okrsku, je nutné průkaz odevzdat okrskové volební komisi, jinak nebudete moci volit.