Volby jsou už zítra: klasickou občanku už nepotřebujete, stačí aplikace eDoklady

- Ke komunálním a senátním volbám budete moci vyrazit jen s aplikací eDoklady
- Nezapomeňte ji ale předem aktualizovat a alespoň jednou otevřít s připojením k internetu
- Na co si ještě dát pozor, pokud chcete volit pomocí aplikace?
Volby do městských a obecních zastupitelstev, ale také volby do senátu jsou na programu již tento pátek a sobotu, tedy vlastně již zítra. U volebních komisí ve vašich okrscích se konečně budete moci plnohodnotně prokázat jak klasickou občankou či pasem, ale také aplikací eDoklady, coby oficiální alternativou k dokladům totožnosti. Digitální a informační agentura (DIA), která stojí za vývojem aplikace, však upozorňuje, na co si dát před volbami pozor.
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eDoklady pro volby 2026
Digitální a informační agentura (DIA) upozorňuje, že samotná přítomnost aplikace v telefonu nemusí stačit. Pro bezproblémové prokázání totožnosti doporučuje voličům udělat čtyři jednoduché kroky.
Aktualizovali jsme eDoklady. 🔄
Na základě poznatků z veřejného testu eDokladů, který jsme uspořádali za pomoci @vnitro, jsme provedli úpravy, které by měly zajistit co nejbezproblémovější provoz aplikace u voleb. 💪🏻
Důležité info: Bez této aktualizace se aplikace nespustí a… pic.twitter.com/nZv5usRE5W
— Digitální a informační agentura (@agentura_dia) September 25, 2026
Nejdříve si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi aplikace eDoklady. Před volbami ji aktualizujte prostřednictvím App Store nebo Google Play. DIA zároveň doporučuje aplikaci v posledních 48 hodinách před návštěvou volební místnosti alespoň jednou otevřít s připojením k internetu, protože možná bude nutné se znovu registrovat.
Při tomto otevření si ověřte, že je váš digitální doklad aktuální. V aplikaci se musí zobrazit hláška „Digitální výpis je platný“. Data v digitálním dokladu nesmějí být v okamžiku ověřování starší než 48 hodin, proto je právě toto předvolební spuštění aplikace důležité. DIA také doporučuje předem ověřit, že se do aplikace dokážete bez problémů přihlásit. eDoklady musí být možné odemknout pomocí nastaveného PINu nebo biometrického ověření, tedy otiskem prstu či rozpoznáním obličeje.
Nakonec aplikaci otevřete ještě před příchodem na řadu ve volební místnosti. Ideální je spustit eDoklady ještě předtím, než vás člen volební komise vyzve k prokázání totožnosti. Aplikace tak bude mít čas načíst potřebná data a samotné ověření by mělo proběhnout bez zbytečného čekání.
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eDoklady bude možné při letošních volbách využít 9. a 10. října při komunálních a senátních volbách a také 16. a 17. října při případném druhém kole senátních voleb. Podrobné pokyny pro voliče zveřejnila DIA na webu eDoklady. Podle agentury zároveň aplikace prošla před volbami úpravami na základě zátěžového testu.