Vodafone vás chce ve svém ekosystému. Na kombinovanou nabídku dá slevu až 800 korun

Vodafone ve své nové kampani láká na to, že u něj můžete mít všechno na jednom místě a jednoduše: mobil, domácí pevný internet i televizi. Přichystal proto nové kombinované nabídky. Vysokými slevami ocení ty zákazníky, kteří do ekosystému Vodafone připojí co nejvíce položek. Jak to funguje?

V aktuální kombinované nabídce si zákazníci mohou pořídit pevný internet o rychlosti 1 Gb/s za 599 Kč místo 899 Kč měsíčně a tarif Neomezený Super za 599 Kč namísto 799 Kč měsíčně. Komu postačí nižší rychlost připojení, může si zvolit pevný internet 150 Mb/s, který vyjde v kombinované nabídce na pouhých 299 Kč měsíčně (původně stál 459 Kč).

Zvýhodnění je připravené i pro ty z vás, kteří si chtějí pořídit pouze pevný internet: za 1 Gb/s nově zaplatíte 699 Kč (místo 899 Kč), za 500 Mb/s pak 599 Kč (místo 859 Kč). Ceny jsou samozřejmě včetně DPH, ale není do nich započítán pronájem modemu (od 70 do 100 Kč měsíčně). A pokud si k takto nakombinované nabídce přiberete ještě televizi, dostanete další slevu až 300 Kč. Dohromady – a v závislosti na vybraných tarifech – se tak můžete dostat až na slevu 800 Kč.

Záškoláček

Watch this video on YouTube

Aktuální nový ceník kombinovaných nabídek je platný ode dnešního dne do 30. září, jde tedy o časově omezenou nabídku. Jakmile si ji však v tomto časovém okně zamluvíte, Vodafone vám garantuje stále stejnou cenu. Operátor novou akci podpoří dvěma vtipnými televizními spoty s Martinem Hofmannem v hlavní roli.